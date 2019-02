RMC Sport continue son expansion en étant désormais intégré à Molotov.

L’entrée d’Altice au capital de Molotov n’a pas tardé à avoir des conséquences. Dans un communiqué de presse daté du 6 février 2019, la maison-mère de SFR a annoncé l’intégration du bouquet payant RMC Sport au sein de la plateforme « aux 7 millions d’utilisateurs ».

L’association permettra donc d’accéder aux chaînes RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC Sport 3, RMC Sport 4 et RMC Sport News via l’application Molotov.tv moyennant 18,99 euros par mois (sans engagement) — contre 19 euros via l’application RMC Sport (9 pour les clients SFR). Le timing de l’officialisation paraît idéal à quelques jours du choc entre le PSG et Manchester United en Ligue des Champions, compétition reine exclusive à RMC Sport.

Pour quoi faire ?

L’intégration de RMC Sport dans Molotov parait étrange, dans le sens où les appareils compatibles avec l’application Molotov le sont aussi avec celle de RMC Sport — à quelques exceptions près. Au moins permet-elle de tout regrouper à un seul endroit.

Il faut surtout y voir un effet d’annonce qui permettrait à Altice de prouver qu’il y a une vraie volonté de rendre RMC Sport accessible à une majorité d’utilisateurs — même si les box des autres opérateurs en restent privées.

Faisons le point sur la disponibilité de chacune des applications en fonction des appareils :

Application Molotov.tv Application RMC Sport Téléviseurs Panasonic Oui Non Appareils iOS Oui Oui Apple TV Oui Oui Appareils Android (télés Sony et Philips y compris) Oui Oui Ordinateur (PC, Mac, Windows) Oui Oui (via portail web) Nvidia Shield Oui Oui Chromecast Oui Oui Fire TV Stick Oui Non TV Samsung Oui Oui TV LG Oui Non TV Thompson Oui Non PS4 Non Oui Xbox One Non Non

