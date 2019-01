Electronic Arts aurait revu les ambitions à la baisse pour lancer un jeu plus rapidement.

En octobre 2017, Electronic Arts fermait Visceral Games, alors en charge de développer un jeu Star Wars linéaire et porté sur la narration — inspiré des Uncharted. À l’époque, le géant américain évoquait un changement d’orientation pour lorgner vers une expérience en monde ouvert. Et, selon les informations de Kotaku publiées le 15 janvier 2019, le projet aurait — encore — pris du plomb dans l’aile.

Citant trois personnes proches du dossier, notre confrère évoque l’annulation pure et simple de cette adaptation échouée chez EA Vancouver et dont nous n’avons jamais vu la couleur. Apparemment, aucun employé n’aurait été licencié suite à cette décision qui devrait aboutir à un jeu vidéo Star Wars moins ambitieux.

Un jeu Star Wars moins ambitieux ?

Toujours selon Kotaku, le jeu en question — nom de code Orca — mettait en scène un mercenaire ou un chasseur de prime qui pouvait explorer des planètes à l’envi et travailler pour différentes factions. En bref, il s’agissait d’un cahier des charges très exigeant et qui aurait mérité plusieurs années de développement. Cette contrainte se serait opposée au calendrier d’Electronic Arts, qui aurait visiblement besoin d’un titre Star Wars beaucoup plus tôt. On rappelle que Respawn Entertainment travaille lui-aussi sur une adaptation, baptisée Jedi : Fallen Order et prévue pour 2019.

Electronic Arts aurait donc décidé de mettre un terme la production de Orca au profit d’un projet plus petit et qui pourrait être disponible d’ici fin 2020 (éventuellement en même temps que les futures consoles de Sony et de Microsoft). Un comble quand on sait que l’éditeur a coupé les ailes de Visceral Games pour lancer quelque chose de plus ouvert et généreux…

Dans les bureaux de EA Vancouver, certains espèreraient néanmoins une reprise du développement de Orca une fois le produit de commande achevé.