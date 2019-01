Julien Lausson - il y a 23 minutes Pop culture

Vous vous souvenez du premier film Pokémon, qui était sorti en France en 2000 ? Un remake arrive, en images de synthèse.

C’est une époque que les trentenaires d’aujourd’hui ont connu. Il y a vingt ans sortait dans les salles de cinéma le tout premier film dédié à Pokémon. À l’époque, la frénésie autour de ces petits monstres de poche battait son plein dans l’Hexagone : deux jeux vidéo étaient sortis sur Game Boy et le dessin animé était diffusé sur TF1. Le terrain était donc propice pour diffuser ce long-métrage en France.

Figurez-vous que ce film, qui s’appelle Pokémon, le film : Mewtwo contre-attaque dans nos contrées, va avoir droit à son remake en 2019, pour célébrer l’anniversaire des vingt ans de la sortie du film (il est sorti en juillet 1999 au Japon et en avril 2000 en France). Un remake qui délaisse au passage l’animation traditionnelle pour proposer un spectacle en images de synthèse.

Mewtwo Strikes Back Evolution

Le nouveau film, appelé Mewtwo Strikes Back Evolution, sortira au Japon le 12 juillet 2019. Sa diffusion dans les salles obscures françaises n’est pas encore annoncée, mais il y a de grandes chances qu’elle ait bien lieu, puisque la majorité des métrages dédiés à Pokémon a été projetée dans l’Hexagone, avec un nombre de copies plus ou moins élevé. À défaut, il sera proposé ensuite en DVD, Blu-Ray, VOD et SVOD.

Une première bande-annonce très brève montre Mewtwo se réveillant manifestement dans une cuve. Ce pokémon était le principal antagoniste du premier film, et est aujourd’hui l’un des monstres les plus appréciés de cet univers. Il figure par exemple dans la liste des héros jouables de Super Smash Bros Ultimate. On aperçoit aussi Mew dans le trailer, un autre Pokémon très populaire chez les fans.

Sans oublier Détective Pikachu

Un site promotionnel, en japonais, a été mis en place, mais les informations sont assez chiches. Tout juste apprend-on que la réalisation est confiée à Kunihiko Yuyama, un cinéaste spécialisé dans les films d’animation. L’intéressé connait bien l’univers de Pokémon, puisque c’est lui qui a réalisé les 21 films de cette franchise, dont Pokémon, le film : Mewtwo contre-attaque.

Outre ce film en images de synthèse, les fans de Pokémon pourront aussi découvrir un autre récit mettant en scène ces créatures de poche : Détective Pikachu. Le film doit aussi sortir en 2019 et a d’ores et déjà alimenté bon nombre de conversations chez les passionnés : forcément, le film met en scène un Pikachu qui parle et dont l’action se passe dans le monde réel. Au moins, ça change !