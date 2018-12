Google est sur la piste du Père Noël et nous permet de voir en direct où il en est dans sa distribution de cadeaux.

Google sait comment s’y prendre pour nous aider à conserver notre âme d’enfant. Depuis cette page baptisée Santa Tracker, il est effectivement possible de suivre le Père Noël à la trace sur une carte Google Maps. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il se trouve près de l’Indonésie et a déjà livré plus de 300 000 cadeaux.

D’après le géant de la tech, le Père Noël devrait arriver dans une dizaine d’heures en France, preuve qu’il ne sera pas en retard pour garnir les pieds de nos sapins. Une excellente nouvelle.

Des mini-jeux à la pelle

En plus de pouvoir pister le Père Noël, Google propose depuis quelques semaines tout un tas d’activités dédiées aux plus jeunes, notamment des mini-jeux simplistes aux couleurs de cette fête ancestrale. Via l’application Sur la piste du père Noël, il est également possible de créer son lutin, d’obtenir des autocollants pour ses conversations via Gboard et de parcourir un village.

« Dans le village, vous pouvez apprendre les principes de base du codage [pour donner naissance à un emoji], créer des illustrations originales, approfondir vos connaissances en géographie et découvrir des organisations caritatives », précise Google, qui souhaite joindre l’utile à l’agréable.

En tout cas, le Père Noël est un homme pressé : entre le moment où on a commencé l’écriture de l’article et celui où on l’a terminé, il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Et si vous êtes à la recherche d’un cadeau en retard, n’hésitez pas à jeter un œil à notre liste d’envies…