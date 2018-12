Bethesda a enfilé son costume du père Noël pour offrir des jeux à tous ceux qui ont subi le lancement calamiteux de Fallout 76.

Qu’on se le dise, Bethesda s’est copieusement planté avec Fallout 76, RPG paralysé par des soucis techniques, un game design paresseux et une orientation bizarroïde (un simili MMO sans l’échelle qui va avec). Mais que celles et ceux ayant subi le lancement chaotique se rassurent : l’éditeur a décidé de faire un geste en offrant quelques jeux gratuits.

Dans un tweet publié le 22 décembre 2018, Bethesda a annoncé qu’une copie de Fallout Classic Collection — rassemblant Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics — sera donnée à tous les joueurs qui se sont frottés à Fallout 76 en 2018. Le cadeau sera disponible en janvier.

#HappyHolidays !

ANYONE who logged into the full release of #Fallout76 in 2018 will receive an entitlement for Fallout Classic Collection on PC. This applies to Xbox One and PS4 players, too.

The entitlement is expected to go live in early January. pic.twitter.com/U8pJwrk0PV

— Bethesda (@bethesda) December 22, 2018