Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de janvier 2019.

Ce de janvier 2019, il faudra ainsi faire vos adieux à Edward et Bella, plusieurs fois d’affilée, car tous les films Twilight vont être retirés.

Bye Bye Bella

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Shrek — 1er janvier

Vous pourrez faire les yeux du Chat Potté tant que vous voudrez, Netflix ne cédera pas : Shrek vit bien ses dernières heures sur la plateforme française.

Very Bad Trip — 1er janvier

Very Bad Trip est la traduction en bon français de The Hangover, une comédie sur trois hommes qui font n’importe quoi. Puis ils se réveillent, et ils essaient de se souvenir de ce qu’ils ont fait. (Spoiler : ils ont fait n’importe quoi).

Very Bad Trip 2 — 1er janvier

Parce que reprendre la même idée une deuxième fois, c’est toujours un bon signe pour un synopsis de film réussi. On retrouve trois hommes (ou peut-être quatre) qui se réveillent et découvrent qu’ils ont fait n’importe quoi.

Top Gun — 1er janvier

Avant que Tom Cruise ne saute frénétiquement sur le canapé d’Oprah, il pilotait aussi des gros avions.

Twilight (1 à 5)— 1er janvier

2019 commencera sans Twilight, et pourrait-on vraiment s’en plaindre ? Sous couvert de montrer une histoire amour impossible entre un vampire et une mortelle, le film reprend les clichés sexistes d’un livre qui montre qu’une femme peut tout, tant qu’elle vit d’abord à travers l’homme qu’elle convoite. Quitte à choisir, regardez plutôt To All the Boys I’ve Loved Before.

Mince Alors ! — 1er janvier

Sexy Dance — 6 janvier

Si vous ne regardez pas une dernière fois les chorées de Channing Tatum, vous risquez de le regretter

Wild — 13 janvier

Reese Witherspoon marche, porte un gros sac, rencontre un renard, sent l’air frais du matin sur sa peau, campe, et se trouve.

La ligne verte — 26 janvier

Le film culte avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan restera encore quelques semaine sur Netflix France avant d’être retiré.

The Americans, saison 3 — 29 janvier

Il s’agit tout simplement d’une des meilleures séries américaines des années 2010. Attention, Netflix France ne retirera que la saison 3 sur les cinq qui sont actuellement disponibles : on vous conseille donc de binge-watcher en urgence les trois premières.

Sexe Intentions — 31 janvier

Certes, le film de 1999 a pas mal vieilli, mais rien que pour Sarah Michelle Gellar et Reese Witheerspoon, ça vaut le coup de jeter un dernier coup d’œil à ce remake des Liaisons Dangereuses.

Machete — 31 janvier

Franchement, c’est non.

