Dans Breath of the Wild, la chasse aux 900 petits bonhommes peut être très fastidieuse. Un joueur s'est amusé à la rendre plus excitante, en « rushant » au maximum cette quête.

« À la revoyure ! » lancent avec joie par les Korogus lorsqu’ils ont été découverts. Dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, c’est la quête la plus longue qu’un joueur ou une joueuse a la possibilité de réaliser. Une fois découverts, ces petits êtres donnent une noix dorée. Il y en a 900 à collectionner en tout.

Mais les Korogus ne sont pas tous visibles. Pour les trouver, il faut très souvent résoudre des petites énigmes ou des puzzles. Obtenir les 900 noix n’a pas d’incidence particulière sur le jeu complet, mais elles sont essentielles pour un gamer qui souhaiterait terminer le jeu à 100 %.

Korok Rush #2 : Bridge of Hylia #BreathoftheWild pic.twitter.com/1S7e1E1EDK — Swiffy @ DP on the G (@Swiffy22) December 5, 2018

Tout pour le rush

Un internaute qui répond au pseudonyme Swiffy a montré qu’il était possible de « rusher » la recherche de ces Korogus. La notion de rush ou speedrun signifie trouver la manière la plus rapide d’enchaîner des quêtes. Elle est prisée par certains gamers qui tentent généralement de terminer un jeu le plus vite possible. Pour Breath of the Wild, l’un d’entre eux est parvenu à combattre le grand méchant Ganon en moins de 40 minutes, tandis qu’un autre a été le premier à « terminer le jeu à 100 % » en 49 heures en avril 2017.

Dans plusieurs vidéos, Swiffy montre comment il peut enchaîner la collecte de noix de Korogus en redoublant d’ingéniosité pour aller le plus vite possible. L’objectif étant de gagner du temps pour terminer le jeu très rapidement. Mais ces images montrent surtout combien les puzzles en lien avec les Korogus sont proches les uns des autres sur la carte : le joueur arrive à en trouver à peu près un toutes les 30 secondes.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild a beau avoir été sorti par Nintendo il y a un an et demi, les fans trouvent encore de nombreuses manières de le réinventer, le moduler et trouver des défis personnels à relever. « Je suis impressionné par la possibilité de terminer ce jeu rapidement, alors qu’il est si ridiculement vaste », a commenté Swiffy auprès de The Verge.