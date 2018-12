Blizzard a annoncé une réaffectation des ressources attribuées à Heroes of the Storm : moins de mises à jour régulière, adieu l'eSport.

Profitez bien de Heroes of the Storm, car le MOBA (jeu de bataille en arène en ligne) de Blizzard pourrait bel et bien disparaître — à terme. C’est en tout cas ce que préfigure un article du géant américain publié le 13 décembre 2018, dans lequel il partage « la délicate décision de réassigner une partie des développeurs d’Heroes of the Storm dans d’autres équipes ».

Cela signifie que Heroes of the Storm s’appuie sur moins de ressources que par le passé, un changement qui se traduira par des mises à jour moins régulières. « En dépit de ce changement, Heroes of the Storm reste notre déclaration d’amour aux univers et personnages de Blizzard », expliquent J. Allen Brack et Ray Gresko. Il n’empêche, la greffe n’a pas pris face aux mastodontes League of Legends et Dota 2, malgré la version 2.0 lancée l’année dernière.

Fin de l’eSport pour Heroes of the Storm

Dans son communiqué, Blizzard annonce aussi la fin du volet eSport de Heroes of the Storm. Ainsi, les compétitions Heroes Global Championship et Heroes of the Dorm ne seront pas organisées en 2019. Pour l’heure, rien n’indique que ces tournois feront leur retour à plus ou moins long terme.

Blizzard ne préfère pas évoquer l’idée d’un arrêt définitif du jeu et, en ce sens, continue de promettre du contenu (nouveaux héros, événements thématiques), — « L’équipe de développement continuera à supporter Heroes avec cette passion, cette détermination et cette créativité qui ont fait du jeu une expérience si unique ». Il assure aussi que ce genre de choix difficile à prendre a permis de donner naissance à d’autres réussites, comme Diablo II, World of Warcraft, StarCraft II ou encore Overwatch.

Crédit photo de la une : Blizzard Entertainment Signaler une erreur dans le texte