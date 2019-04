Les utilisateurs PS4 devraient bientôt pouvoir changer de pseudo pour jouer en ligne.

Mise à jour du 10 avril 2019

Bonne nouvelle : Sony a annoncé sur son blog que le changement de pseudo PSN sera opérationnel pour tout le monde à partir du jeudi 11 avril. La modification — gratuite la première fois, payante ensuite — pourra s’effectuer depuis la PlayStation 4 ou internet.

Mise à jour du 10 octobre 2018

Dans un article publié sur son blog le 10 octobre 2018, Sony a officialisé la fonctionnalité qui permettra de changer d’identifiant PSN Online sur la PS4. Elle sera d’abord testée jusqu’à la fin du mois de novembre, sous la forme d’une bêta fermée, par des utilisateurs présélectionnés qui ont déjà testé des mises à jour en avant-première. La disponibilité pour toutes et tous est attendue pour 2019.

Comme sur le Xbox Live, le premier changement sera gratuit et les suivants seront facturés 9,99 euros — 4,99 euros si on est abonné au PlayStation Plus. Sur la transition, Sony précise : « Quand vous changez votre ID, vous aurez l’option d’afficher votre ID précédent ensemble avec votre nouveau ID afin de permettre à vos amis de vous reconnaître. Une fois que vous avez prise la décision d’afficher ou non votre ancien ID, vous ne pourrez plus modifier cela une fois le processus de changement terminé ».

En toute transparence, Sony indique que tous les jeux ne seront pas compatibles, ce qui pourra occasionner des erreurs avec certaines productions très anciennes. A priori, la majorité des titres PlayStation 4 vivra cette révolution sans souci. Ce sera le cas pour tous ceux sortis après avril 2018, sachant qu’une liste complète sera mis en ligne le moment venu.

Article original du 5 octobre 2018

En 2006, Sony lançait le PlayStation Network, service qui permet de jouer en ligne. Contrairement au Xbox Live de Microsoft, il est actuellement impossible de changer d’identifiant. Cela signifie que Jean-Michel, 30 ans aujourd’hui, 18 ans à l’époque de son inscription, s’appelle toujours XoXoZidane59oXoX et non pas XoXoMbappé59oXoX comme il le souhaiterait. Un problème qui pourrait bientôt être de l’histoire ancienne.

En effet, selon les informations partagées par Kotaku le 4 octobre 2018, les studios se préparent à intégrer l’opportunité, pour les propriétaires d’une PS4, de modifier leur pseudo. Nos confrères citent d’abord trois développeurs anonymes, lesquels seraient en train de s’assurer que leurs jeux entrent dans les clous de Sony.

Combien cela coûtera ?

Une quatrième personne aurait fourni une photo montrant que l’option « Éditez votre identifiant » existerait en interne. Il conviendra toutefois de garder un élément à l’esprit : a priori, l’implémentation originale des identifiants PlayStation Network rend cette révolution très complexe à mettre en place. « Rectifier rétroactivement les vieux jeux en ligne pourrait demander énormément de temps et s’avérer difficile », souligne Kotaku. Voilà pourquoi personne n’est capable de cocher une date dans un calendrier, y compris Sony, jamais très bavard sur ce sujet pourtant très important aux yeux de la communauté.

Lors du PlayStation Experience 2017, Shawn Layden, président de SIE Worldwide Studios, promettait une arrivée de la fonctionnalité avant l’édition 2018 de l’évènement annuel. Sauf qu’il n’y aura pas d’édition 2018… En somme, le flou perdure au-delà des bruits de couloir.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure on pourra changer le nom qui s’affiche sur notre carte de joueur PlayStation. Sur le Xbox Live, on a droit à une première modification gratuite, après quoi Microsoft réclame 9,99 euros à chaque nouvelle identité.

Crédit photo de la une : Ulrich Rozier pour Numerama