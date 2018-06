Fleur Labrunie - il y a 1 heure Pop culture

Après un démarrage décevant, Bungie Studios tente de reconquérir les joueurs avec une nouvelle extension majeure prévue pour la fin de l'été. Découvrez ce que le DLC Renégats vous réserve.

Bungie Studios a animé un live ce mardi 5 juin sur Twitch (replay disponible ici) où il a annoncé le troisième DLC du jeu Destiny 2, et surtout la première extension majeure de l’an 2. Renégats (Forsaken en anglais) sera disponible à partir du 4 septembre 2018 sur PC et consoles pour 40 euros.

Quelles nouveautés pour Destiny 2 ?

En collaboration avec High Moon Studios, Bungie et Activision vont donc lancer cette extension qu’ils promettent riche et palpitante. « Tous les retours qu’on a reçus cette année (…) sont dans Renégats, » assurent les développeurs.

Si le scénario complet ne sera révélé qu’au moment de l’E3 2018, nous savons déjà que les joueurs, aux côtés du personnage de Cayde-6, devront arrêter les Infâmes, prisonniers évadés de la Prison des Vétérans (Récif) et vaincre leurs chefs, les Huit Barons. Au total, deux nouvelles destinations attendent les Gardiens, la Cité des Rêves et la Côte Enchevêtrée.

En plus d’un nouveau type d’armes (l’arc), neuf Supers inédits feront leur apparition. Le DLC sera aussi l’occasion du retour des attributs aléatoires. Un nouveau mode de jeu va également faire son apparition, le Gambit.

Côté prix, on peut s’attendre à une offre comportant les trois DLC puisqu’il sera nécessaire de posséder les deux premiers pour jouer à Renégats. ce qui risque de déplaire à la plupart des joueurs. En plus du DLC seul à 40 euros, Bungie Studios proposera un pass annuel à 70 euros comportant Renégats et trois autres contenus futurs, à savoir Black Armory (hiver 2018), Joker’s Wild (printemps 2019) et Penumbra (été 2019). Pour 80 euros, optez pour l’édition deluxe comprenant un set légendaire d’Éveillé. Ces offres sont d’ores et déjà disponibles en précommandes.