Lecture Zen Résumer l'article

Obsidian Entertainment, le développeur The Outer Worlds 2, annonce une baisse de prix avant même la sortie du jeu. Prévu pour le 29 octobre 2025, le titre édité par Xbox Game Studios baisse de 10 € durant sa période de précommande.

Plus tôt cette année, Microsoft avait annoncé une hausse des prix pour ses nouveaux jeux exclusifs Xbox, passant de 69,99 € à 79,99 €. Des hausses de prix qui s’accompagnaient d’augmentations similaires sur ses consoles et manettes, ce qui avait bien sûr entrainé un mécontentement des joueuses et des joueurs. Aussi, lorsque les précommandes de The Outer Words 2 ont été dévoilées au tarif de 79,99 € sur Xbox Série X/S et PS5, celles et ceux qui attendaient le nouveau titre d’Obsidian se sont sentis refroidis par cette politique tarifaire jugée excessive.

C’est dans un post, non dénué d’humour, publié le 23 juillet 2025 sur Bluesky, que Obsidian a déclaré : « Chers citoyens galactiques ! Nous avons bien reçu votre appel à l’aide concernant le prix. En tant qu’organisation vouée à empêcher les entreprises de se livrer à des activités illégales, le Conseil d’administration de la Terre a collaboré avec [SUPPRIMÉ] pour revoir le prix de The Outer Worlds 2. »

Le message d’Obsidian est accompagné d’une illustration assez amusante. // Source : Obsidian

Une rébellion tarifaire cohérente avec l’esprit du jeu

Lors du Summer Game Fest 2025, le site GamesRadar rapportait que Brandon Adler, réalisateur de The Outer Worlds 2, avait tenu à clarifier que les développeurs n’avaient aucun contrôle sur les politiques tarifaires : « Nous sommes des développeurs. Ce que nous aimons, c’est créer des jeux. Nous ne fixons pas les prix », avait-il déclaré, rejetant ainsi la faute sur Microsoft. Obsidian termine son message par : « Nous vous assurons que nous sommes là pour défendre toutes les colonies, par tous les moyens possibles. »

Une déclaration qui sonne comme une prise de position face aux décisions imposées par les grands groupes, et qui fait forcément écho à l’esprit critique et satirique au cœur de The Outer Worlds. La baisse de prix de The Outer Worlds 2 est déjà appliquée sur Steam, PS5 et Xbox Series. Si vous avez précommandé le jeu au tarif de 79,99 €, vous pouvez demander un remboursement auprès de votre revendeur, avant de racheter le jeu au bon prix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Trailer de The Outer Worlds 2

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama