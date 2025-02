Lecture Zen Résumer l'article

À défaut de pouvoir s’enjailler sur un nouveau titre de l’OM, les Marseillais peuvent se consoler en se baladant dans leur ville chérie, reproduite dans GTA 5.

Ce n’est pas un hasard si GTA 5 continue de passionner, tant d’années après sa sortie. Rockstar Games a mis au point une véritable mine d’or, à partir de laquelle des fans peuvent se créer leurs propres histoires. C’est ainsi qu’est né GTA RP, une variante non officielle de GTA Online où les participants jouent tous un rôle (RP = Role Play) selon des règles établies, dans le but de garantir une immersion totale.

Et parmi les créations de la communauté, on peut tomber sur Marseille RP, un serveur repéré par La Provence le 26 février. Comme le nom l’indique, il s’agit d’une reproduction de la célèbre ville française, avec ses codes et ses clichés. Pour preuve, il y a le stade Orange Vélodrome, véritable sanctuaire de Marseille. Ce mod de GTA V, exclusif à la version PC, a été lancé en octobre dernier.

Marseille RP dans GTA 5 // Source : TikTok Pitchouun

Le Vélodrome immortalisé dans la vraie vie

Dans cette publication TikTok partagée par Piitchouun, streamer qui compte plus de 100 000 abonnés, on peut voir à quel point Marseille RP représente toute la fierté d’une ville. Le stade Vélodrome, où des soirées riches en émotions fortes se sont écrites grâce à l’OM, regorge d’hommages. Un poster de la légende Jean-Pierre Papin ici, une affiche avec Didier Deschamps qui soulève un trophée là. Dans Marseille RP, on pourra aussi croiser des références à Jul, autre personnalité phare de Marseille, ou tomber sur un magasin Carrefour City dont la façade est remplie de tags. On s’y croirait vraiment.

Si Marseille RP peut ressembler à une vaste farce, surtout pour celles et ceux qui n’auraient pas d’affection particulière pour la cité phocéenne, il faut souligner à quel point les créateurs tiennent à offrir une expérience de jeu cadrée. Un channel Discord, occupé par un peu plus de 1 500 membres, est là pour garantir des échanges réguliers, en toute transparence, tandis qu’un règlement complet de plusieurs pages est disponible sur Google Doc.

On découvre par exemple que tout harcèlement, notamment envers les femmes, est strictement interdit — à l’instar des « propos racistes, antisémites, homophobes, sexistes ou discriminatoires » ou des séquences trop extrêmes (viols, mutilations…). « On est sur du RP pour s’amuser », peut-on lire, et le but n’est pas de reproduire virtuellement ce que certaines et certains subissent vraiment.

Et comme Marseille RP s’apparente à une véritable simulation de vie, il est nécessaire d’avoir un travail et de se plier aux responsabilités qu’il implique. Il faut par ailleurs veiller à ne pas violer la loi, avec plusieurs actions qui sont considérées comme illégales (exemple : se balader masqué) et pourront conduire à des sanctions (garde à vue, amendes…). Bref, on ne plaisante pas sur Marseille RP, qui prouve que deux passions — GTA V et Marseille — peuvent donner naissance à un projet ambitieux. « C’est une dinguerie », se réjouit Piitchouun, ne serait-ce qu’en voyant une Renault Clio 3 dans son jeu vidéo.

