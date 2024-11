Lecture Zen Résumer l'article

Voilà qui fera plaisir à celles et ceux qui sont sur World of Warcraft depuis très longtemps. L’une des fonctionnalités les plus réclamées — le housing — va enfin arriver dans le MMORPG. Il faudra juste attendre l’extension suivante pour y avoir droit.

Il en aura fallu du temps, mais cette fois, c’est la bonne. Le studio Blizzard va enfin intégrer le système de « housing » à World of Warcraft. L’annonce a été faite dans la journée du 13 novembre, alors que se tenait un petit point d’étape en vidéo pour évoquer l’avenir du MMORPG, qui en est aujourd’hui à sa dixième extension (The War Within).

Les joueurs et les joueuses devront toutefois patienter encore un petit peu. Cette fonctionnalité n’arrivera qu’en 2025, avec l’arrivée de Midnight, qui sera l’extension suivante. Cette onzième extension sera le deuxième volet d’une trilogie annoncée fin 2023. Cet arc se terminera avec The Last Titan, probablement en 2026.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cependant, Blizzard a tenu à partager une petite vidéo pour donner l’eau à la bouche. On voit un personnage ouvrir la porte d’une maison dans laquelle un feu crépite dans l’âtre. Des décorations et des trophées sont au mur et l’endroit est richement meublé. Le héros entre, dépose son épée et boit un verre, avant de se poser devant la cheminée.

C’est quoi le housing dans un MMORPG ?

Voilà tout le principe du housing : permettre d’avoir un chez-soi, une zone privée au sein du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (mais dans laquelle il pourrait être possible d’inviter du monde) que l’on aménagerait à sa guise, et qui mettrait en lumière les succès obtenus au fil du temps, avec son personnage principal ou tous les rerolls.

En somme, le housing a un petit côté Les Sims. On ignore encore jusqu’à quel point le concept de housing sera développé dans WoW, mais il pourrait avoir une personnalisation suffisante pour rappeler le jeu de simulation de vie de Maxis, en tout cas dans la décoration de l’intérieur : le mobilier, les couleurs, l’éclairage, les objets, l’agencement…

« Après avoir terrassé le grand dragon noir dans le dernier raid, DarkSasuke91 avait bien besoin de se poser et prendre un bière dans sa demeure. » // Source : Blizzard

Les vieux briscards du MMORPG pourront témoigner : cette fonctionnalité est réclamée depuis des années par une partie de la communauté. Sur les forums et dans le jeu, ce sujet a été mentionné dès les premières années du jeu (il est sorti en 2004, et WoW fête actuellement ses 20 ans). Blizzard aussi l’a évoqué, mais sans donner suite.

Une première tentative avec le fief dans Warlords of Draenor

Une première implémentation a toutefois eu lieu avec l’extension Warlords of Draenor, en 2014. Dans cette cinquième extension, le système de fief a été introduit. On peut personnaliser sa base, recruter des PNJ, construire des bâtiments, les faire évoluer et ajouter certains éléments de décoration. Il y avait aussi des évènements, comme des invasions.

Un aperçu du fief que l’on peut avoir avec Warlords of Draenor (ici un hôtel de ville). // Source : Blizzard

Cependant, le fief dans Warlords of Draenor était véritablement un projet très lié à l’extension, abandonné quand la suivante est arrivée. Surtout, on ne pouvait pas vraiment « s’y poser » et l’employer à des fins d’immersion et communautaires. Le fief visait surtout à amasser et gérer des ressources, et à accomplir des missions.

En comparaison, d’autres MMORPG proposent des mécaniques de housing un peu plus élaborées — une maison, voire des terres, que l’on peut ensuite adaper à sa guise. Un titre comme Final Fantaxy XIV est un bon exemple. Même chose pour The Elder Scrolls Online, ArcheAge ou Black Desert Online, pour ne citer que quelques exemples.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+