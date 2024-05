Lecture Zen Résumer l'article

En juin, c’est le k-drama Hierarchy qui est promis au succès. D’autres séries coréennes arriveront, et certaines vont poursuivre leur diffusion. Voici le programme.

Alors que The 8 Show est toujours tout en haut des séries Netflix les plus regardées, quels sont les nouveaux k-dramas à découvrir au mois de juin ? Aux nouveautés s’ajoutent des dramas hebdomadaires qui continuent leur route.

Nouvelles séries coréennes

Hierarchy

C’est sans doute le k-drama le plus attendu de ce mois de juin : Hierarchy promet d’être un mélange de Gossip Girl, de Blood and Water et d’Elite, version coréenne. Le contexte n’est autre qu’un lycée pour l’élite sociale. Jusqu’à l’arrivée d’un « outsider » qui va bousculer l’ordre établi, d’autant plus qu’il cache un sombre secret. Un grand classique donc, mais les séries coréennes savent surprendre dans la qualité de leurs productions, les espoirs sont donc élevés — et le succès semble se profiler. Cela d’autant plus que Hierarchy est livré par Studio Dragon, auquel on doit parmi le top du top des k-dramas (Alchemy of Souls, Crash Landing On You, ou encore la série ado acclamée — pour sa trame sociale — Twenty-Five Twenty-One).

Diffusion : saison complète le 7 juin

saison complète le 7 juin Nombre d’épisodes : 7

Miss Night and Day

Miss Night and Day promet, sur le papier, un drame socio-économique sur la base d’un twist fantastique avec, en plus, beaucoup d’humour. L’héroïne, âgée de 20 ans, est une chercheuse d’emploi en galère financière. Mais, un jour, elle se réveille dans le corps d’une femme de 50 ans. Cela se reproduit chaque matin. Elle trouve alors un job sous cette forme.

Premier épisode : 15 juin

15 juin Diffusion : 2 épisodes semaine, le samedi et le dimanche

2 épisodes semaine, le samedi et le dimanche Nombre d’épisodes : 16

The Whirlwind

Un k-drama politique arrive en juin sur Netflix : The Whirlwind. Le Premier ministre cherche à faire tomber le Président, corrompu. Mais la vice-première ministre chargée des affaires économiques s’oppose à cette lutte. Dès lors, une rivalité se met en place.

Date du premier épisode : 28 juin (à confirmer)

28 juin (à confirmer) Diffusion : fréquence inconnue

fréquence inconnue Nombre d’épisodes : 12

The Whirlwind // Source : Netflix

Nouveaux épisodes

Les deux k-dramas hebdomadaires démarrés en mai ont de nouveaux épisodes en juin — et se termineront d’ailleurs ce mois-ci.

The Atypical Family (Une famille atypique)

The Atypical Family (Une famille atypique) est l’étrange histoire d’une famille ayant des pouvoirs surnaturels qui vont disparaître. La cause : les problèmes économiques et la dépression. Mais une nouvelle arrivante dans la famille pourrait être la solution et raviver la flamme. Même si la série n’est pas sans qualités, les fans de k-dramas n’ont pas manqué de dénoncer la grossophobie du scénario et de la mise en scène envers l’un des personnages.

Il reste 4 épisodes. Le dernier sera diffusé le 9 juin.

Diffusion : 2 par semaine, le samedi et le dimanche

2 par semaine, le samedi et le dimanche Nombre d’épisodes : 12

Frankly Speaking (À dire vrai)

L’homme le plus franc du monde continue son aventure sur Netflix. Dans Frankly Speaking (À dire vrai), un présentateur télé est pris d’un mal imprévu : il ne parvient plus à retenir ce qu’il pense vraiment. Un problème ? En partie, mais aussi la clé d’une certaine forme de succès, car cette particularité va lui valoir toute l’attention médiatique.

Il reste 4 épisodes. Dernier épisode le 6 juin.

Diffusion : 2 épisodes semaine, le mercredi et le jeudi

2 épisodes semaine, le mercredi et le jeudi Nombre d’épisodes : 12

