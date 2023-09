Square Enix a officialisé la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth avec une bande-annonce magistrale. À une séquence près, où l’on voit le héros se déplacer en Segway avec la plus grande des assurances.

C’était la plus grande annonce de la présentation State of Play de Sony, diffusée le 14 septembre : on connaît désormais la date de sortie Final Fantasy VII Rebirth. La suite de la formidable réinvention du RPG culte sera disponible le 29 février 2024 sur PlayStation 5. Pour cette officialisation, Square Enix avait prévu une bande-annonce magistrale, qui donne envie de se replonger dans cet univers. Mais un petit détail nous a quand même fait bondir de notre siège.

Après une petite minute de vidéo, Square Enix décide de se lâcher en nous montrant des images de Cloud, le héros, qui se déplace sur un… Segway. Oui, oui vous lisez bien : un Segway. Très franchement, personne n’était vraiment prêt pour cette transformation du personnage en salarié qui travaille à La Défense. Et il n’est visiblement pas le seul à opter pour ce moyen de locomotion ridicule, dont on adore se moquer.

Je n’étais pas prêt à voir des gyropodes dans le prochain Final Fantasy

« Galopez à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorez des environnements gigantesques », indique Square Enix en description. La firme japonaise ne vante pas trop cette intégration des gyropodes dans Final Fantasy VII Rebirth. Visiblement, on pourra se déplacer de multiples façons au sein de cet RPG qui sera très copieux. On quittera la ville de Midgar pour s’aventurer dans l’ensemble du monde. Dans certains endroits, le gyropode est donc toléré sans aucun problème.

En prime, Cloud a le droit d’avoir la flemme, pour reposer ses jambes devenues douloureuses entre deux quêtes harassantes. Au passage, on notera qu’il ne porte aucun casque, ce n’est pas un bel exemple pour la jeunesse. D’ailleurs, l’enfant à côté de lui n’en porte pas non plus…

On espère en tout cas que Square Enix aura poussé le délire jusqu’à proposer des courses ou des défis en Segway. Sur ce point, Naomi Hamaguchi, directeur du jeu, indique sur Twitter : « Bien que l’histoire principale soit plus grande et ambitieuse que jamais, Final Fantasy VII Rebirth propose aussi de l’exploration libre, avec des petites histoires, des mini-jeux amusants, des monstres puissants et bien d’autres choses à découvrir sur la carte. Nous espérons que vous allez explorer ce monde avec attention, et il y a environ 100 d’heures d’aventures qui vous attendent. » Ces 100 heures auront besoin de deux disques.

Final Fantasy VII Rebirth étant la suite directe de Final Fantasy VII Remake dans un projet de trilogie réadaptant le Final Fantasy VII original, certains pourraient avoir peur d’y jouer sans rien connaître. Yoshinori Kitase, producteur, s’est montré rassurant sur le sujet : « Final Fantasy VII Rebirth peut être apprécié en tant qu’aventure indépendante, puisque les héros quittent Midgar pour découvrir le monde. » Un récapitulatif sera quand même fourni pour bien comprendre l’ensemble des enjeux.

