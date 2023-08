Certains utilisateurs et utilisatrices n’arrivent pas à se connecter au réseau Steam ce 22 août 2023. La panne semble toucher la France et d’autres pays, mais pas tous les internautes.

« Connexion au réseau Steam impossible » : le message d’erreur s’affiche lorsque l’on essaie de se connecter à la plateforme de streaming de jeux vidéo Steam, mardi 22 août 2023. Numerama a pu remarquer que le problème ne touchait pas tout le monde : au sein de la rédaction, seule une personne ne parvient pas à lancer l’app, tandis que deux autres y arrivent — via un ordinateur et via un Steam Deck.

Steam en panne en France et ailleurs

Sur le site Downdetector, où les internautes peuvent signaler des pannes de services, on observe 300 signalements en une vingtaine de minutes, aux alentours de 9h du matin en France. Selon la carte du site, la panne a été particulièrement signalée en région parisienne et dans les grandes villes — ce qui n’est pas étonnant au vu de la densité dans ces zones géographiques.

Sur X (ex-Twitter), des internautes ont également signalé en anglais que le Steam était « down » et inaccessible. Le Japon est aussi touché.

Steam connait des bugs le 22 août 2023 // Source : downdetector

