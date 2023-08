Le célèbre chien Balltze est mort, a annoncé son propriétaire. Devenu une figure incontournable d’internet et star de très nombreux mèmes, le chien restera dans les mémoires.

Tout est parti d’une photo Instagram, publiée en septembre 2017, dans laquelle Balltze, un chien Shiba Inu, n’est pas particulièrement à son avantage. Empoté et l’air gentiment bébête, Balltze est loin de l’image d’habitude élégante et raffinée que renvoie les Shiba Inu — et c’est justement ce qui va faire son succès. La photo devient virale, et Ballze — aussi surnommé Ball Ball ou Cheems devient une icône d’internet et inspire de nombreux mèmes.

C’est par un post Instagram que tout a fini aussi. Le 19 août 2023, le propriétaire de Balltze a annoncé que son chien était mort la veille, des suites d’un cancer. « Il s’est endormi vendredi matin lors de sa dernière opération de thoracoscopie », peut-on lire. « À l’origine, nous voulions organiser une chimiothérapie ou un autre traitement possible pour lui après cette opération, mais il est trop tard maintenant.» Balltze derrière lui, laisse une longue collection de mèmes qu’il a inspirés et qui sont depuis devenus des classiques de la culture internet.

Le mème Cheems

Sans que l’origine du premier détournement ne soit connue (comme souvent sur internet), la photo de Balltze est reprise et les internautes lui invente un amour inconditionnel pour les cheeseburgers — un mot que le chien n’arriverait pas bien à prononcer. Il est donc renommé Cheems (comme d’habitude avec les mèmes, cela n’a pas beaucoup de sens, on est d’accord) et il est souvent utilisé pour parler de situations inconfortables et gênantes par les auteurs des mèmes. Cheems prend le rôle de l’ami un peu bête, qu’on aime bien, mais qui est dépassé par la situation. Il a un rôle de miskine (pour reprendre un autre terme populaire sur internet).

Un mème de Balltze // Source : Capture d’écran Numerama

La naissance de Cheems // Source : Capture d’écran Numerama

Le mème « Swole doge VS cheems »

Comme Cheems a un rôle de « victime », il est mis en comparaison avec Swole Doge — un autre mème de Shiba Inu, mais qui représente tout l’inverse : le Swole Doge est un signe de succès, d’assurance, de maîtrise et de bonheur, globalement. Swole Doge, avec ses énormes muscles et sa taille démesurée, et aussi souvent utilisé pour tourner en ridicule les codes de la masculinité et le discours des influenceurs masculinistes, qui mettent en avant une virilité exacerbée. Face à Swole Doge, cependant, Cheems incarne surtout la tristesse, la déprime et un certain défaitisme quant à l’avenir de l’humanité. Tout un mood.

Les téléphones avant VS les téléphones maintenant // Source : Capture d’écran Numerama

Les dinosaures avant VS les dinosaures maintenant // Source : Capture d’écran Numerama

L’informatique avant VS l’informatique maintenant // Source : Capture d’écran Numerama

Moi à 12 ans : « Je peux lire rapidement plusieurs livres et j’ai plusieurs amis que je vois régulièrement. J’ai des rêves et des espoirs et personne ne m’empêchera de les atteindre.» Moi maintenant : « C’est dur de sortir du lit. » // Source : Capture d’écran Numerama

Le mème bonk

Balltze se fait mal traiter par la vie de temps en temps, mais il se bat et rend les coups. La preuve avec le mème bonk, dans lequel Cheems se venge et donne des coups de batte de baseball à toutes sortes de personnages, qui ont d’habitude l’ascendant sur lui. Dans une autre variante, il envoie en plus l’autre personnage en prison s’il a fait une blague à caractère sexuel (« the horny jail »).

La revanche de Bonk dans les trous noirs // Source : Capture d’écran Numerama

Horny jail // Source : Capture d’écran Numerama

Quand ton sabre laser n’a plus de batterie // Source : Capture d’écran Numerama

« Il faut y aller ». « Est-ce que j’ai été un bon mème ? » « Non » // Source : Capture d’écran Numerama

