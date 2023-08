Lors d’un récent tournoi de Street Fighter 6, l’audience a été confrontée à une situation ubuesque : un match mettant en scène une héroïne entièrement nue.

« Oui, c’est un costume de Chun-Li très… intéressant », peut-on entendre dans un extrait d’un tournoi de Street Fighter 6, partagé sur Twitter le 1er août 2023. On ressent une gêne dans la voix du commentateur, et pour cause : à l’écran, l’une des héroïnes est affichée dans son plus simple appareil. Le temps s’est arrêté pendant plusieurs secondes, pour que l’erreur soit digérée, puis rectifiée en relançant le match dans des conditions normales.

Comment cela a-t-il pu arriver ? Comme beaucoup de jeux vidéo disponibles sur PC, Street Fighter 6 est compatible avec des mods, des modifications proposées par la communauté. Certaines sont louables et cherchent vraiment à faire évoluer le jeu. D’autres, en revanche, sont bien plus inutiles, comme celui qui permet de combattre avec des personnages nus. Il était malheureusement activé au moment de lancer la partie. Chun-Li, l’un des personnages les plus populaires de la saga Street Fighter, est donc apparue nue.

Chun-Li nue dans Street Fighter 6. // Source : Capture d’écran

L’organisateur du tournoi de Street Fighter s’est excusé

Corner2Corner, modeste organisateur de tournois Street Fighter, a vite présenté ses excuses. Sur Twitter, il a partagé le communiqué suivant : « Corner2Corner tient à évoquer une erreur apparue durant un stream, où un mode graphique a été accidentellement laissé pendant quelques secondes. Certains médias ont, de manière incorrecte, blâmé l’un des joueurs — ce n’est pas sa faute puisque nos PC étaient en train de streamer le match et c’était par conséquent notre responsabilité. »

L’association poursuit : « Le mod a été retiré — cela n’arrivera plus jamais. Nous demandons de la compréhension de la part de la communauté dont nous faisons partie. » Corner2Corner espère que cette affaire ne va pas se transformer en prétexte pour harceler ses membres et le joueur lié à cette Chun-Li nue. Malheureusement, le mal est fait et l’oubli aurait sans doute pu être évité avec davantage de précaution.

Si la bourde reste excusable, l’existence d’un tel mod pose question. Il met toujours plus en lumière le désir de certains de transformer les personnages de jeux vidéo en objets de fantasme (souvenez-vous des vulves de The Witcher 3: Wild Hunt). Un constat qui touche principalement les héroïnes. On remarque d’ailleurs que le tweet montrant le clip de la séquence a viré au buzz : près de 55 000 likes, plus de 1 200 citations et… plus de 11 000 signets. Ces chiffres hallucinants ont fait dire à l’auteur de la publication : « Vous êtes vraiment étranges. » Un autre internaute a commenté très justement : « Le nombre de signets sur cette publication est alarmant. »

