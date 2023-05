Respawn Entertainment a visiblement tout prévu avec Star Wars Jedi: Survivor. Même un message qui indique au fan qu’il s’apprête à « casser » le jeu après avoir pris un raccourci.

Star Wars Jedi: Survivor est une expérience majoritairement rectiligne, avec une histoire à suivre et des étapes à remplir. Néanmoins, il propose aussi quelques libertés, avec des planètes à explorer et des secrets à découvrir. Cette juxtaposition d’éléments qui ne vont pas toujours ensemble peut amener à des situations étranges, avec des joueuses et des joueurs qui prendraient volontairement — ou involontairement — des raccourcis.

Fort heureusement, Respawn Entertainment a tout prévu. Comme on peut le découvrir dans ce tweet publié le 8 mai, un message d’erreur apparaît si on emprunte une voie qui ne serait pas prévue dans le cheminement normal. « Il semblerait que vous ayez contourné certains éléments de l’histoire. Continuer de jouer peut entraîner des problèmes », peut-on lire. Le jeu vous laisse alors le choix : poursuivre dans « l’illégalité », à vos risques et périls, ou revenir en arrière pour reprendre une partie normale. « Si vous chargez n’importe quelle sauvegarde depuis le menu principal, vous aurez l’option de revenir en arrière », indique aussi la notification baptisée « Erreur inattendue ».

Vous pouvez casser Star Wars Jedi: Survivor, mais…

La séquence est tirée d’un stream de Joseph ‘andersonjph’ Anderson (plus de 100 000 abonnés sur Twitch). Ce créateur de contenu prend visiblement un malin plaisir à « casser » le jeu. Dans la séquence, on le voit en train de franchir un ravin en s’appuyant sur un enchaînement précis de mouvements (double-saut + attaque sur un Stormtrooper qui permet de se projeter très loin). À ce moment-là de l’aventure, vous n’avez pas les compétences nécessaires pour couvrir une telle distance dans les airs.

Il ne faut pas tricher BD-1, d’accord ? // Source : Capture PS5

Le streameur ne s’attendait probablement pas à ce que les développeurs de Star Wars Jedi: Survivor anticipent le contournement des règles. C’est plutôt bien vu de leur part. C’est ce que souligne Dominic Tarason, passionné de jeux vidéo, dans un tweet en réponse au clip : « C’est cool, car cela veut dire que les développeurs ont découvert, dans leurs tests, que casser des séquences est possible. Mais plutôt que de mettre des murs invisibles ou des morts automatiques, ils préfèrent vous prévenir. »

Joseph ‘andersonjph’ Anderson a fini par être rattrapé par la patrouille. En continuant malgré sa triche, il s’est retrouvé bloqué parce qu’il n’avait pas débloqué un pouvoir indispensable pour finir le jeu. Heureusement que Respawn Entertainment a, là encore, prévu le coup en permettant de retourner à un point où tout peut se dérouler normalement. Ce qui n’a pas empêché le malotru de tester d’autres moyens de « casser » l’histoire à d’autres moments.

