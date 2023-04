L’arrivée de The Last of Us Part I sur PC va permettre à des fans créatifs d’imaginer des mods pour varier les plaisirs. En voici un qui ajoute une vue à la première personne.

The Last of Us Part I est désormais disponible sur PC — une excellente nouvelle, si on met de côté les problèmes techniques. Cette version va permettre à certains fans de repousser les limites du jeu d’horreur autrefois exclusif aux consoles PlayStation. Sur PC, il est possible de développer des mods pour ajouter/améliorer certains éléments. D’ailleurs, un passionné est déjà en train de travailler sur une vue à la première personne, qui transformerait alors The Last of Us Part I en FPS.

Une longue bande-annonce de gameplay a été partagée sur YouTube le 13 avril. Elle épouse le point de vue de Joel, le héros de The Last of Us Part I. On y découvre plusieurs passages clés de l’aventure, sous un prisme totalement différent. Au format FPS, le chef-d’œuvre de Naughty Dog est encore plus immersif, avec une autre vision de l’horreur qui nourrit l’univers de la saga récemment adaptée en série (avec beaucoup de succès). Il faut avoir le cœur bien accroché.

En mode FPS, The Last of Us Part I est impressionnant

Dans la vidéo atteignant presque les dix minutes, la chaîne Voyagers Revenge précise qu’il s’agit d’un projet en cours de création. Elle insiste surtout sur les combats, paramétrés ici dans une difficulté supérieure pour insister sur leur brutalité. On remarquera que le comportement des armes est encore à peaufiner. Le gameplay de The Last of Us Part I a été pensé pour une vue à la troisième personne (quand on voit le personnage à l’écran), ce qui implique des exigences de visée différentes. À plusieurs moments, on a l’impression que l’arme est un peu trop flottante et imprécise.

La vue à la première personne impose aussi une interface repensée : les éléments qu’on peut prendre au sol apparaissent en surbrillance pour faciliter le ramassage. En étant plongé au plus près des décors, on voit encore plus d’éléments, ce qui peut réduire la lisibilité des interactions possibles. Au passage, c’est une aubaine pour apprécier encore plus les graphismes incroyables de The Last of Us Part I, notamment les nombreux détails qui permettent aux environnements d’être saisissants (et effrayants). D’autant qu’ici, le rendu est en 4K à 60 fps.

The Last of Us Part I en mode FPS // Source : Capture YouTube

Sur sa page Patreon (qui lui permet de récolter de l’argent), Voyagers Revenge se définit comme un créateur de « contenu gaming avec la meilleure qualité cinématographique ». Pour parvenir à ses fins, il utilise d’autres outils créés par la communauté. L’étape d’après sera peut-être de proposer un mode compatible avec la réalité virtuelle. De quoi réaliser le fantasme de beaucoup de fans : être littéralement immergé dans le monde ultraviolent de The Last of Us (imaginez un claqueur qui vous fonce dessus…).

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !