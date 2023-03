Vous aimeriez lire et vous amuser en même temps. Ce guide contient justement 4 bandes dessinées de vulgarisation scientifique, aussi pointues que loufoques.

Tout le monde n’est pas féru de science au point de lire des tas d’ouvrages compliqués sur l’expansion de l’Univers ou sur le théorème de complétude du calcul des positions (oui, cela existe). Heureusement, la littérature scientifique n’est pas faite que d’études et d’encyclopédies. On peut aussi tout à fait apprendre à travers des œuvres plus ludiques et amusantes. À cet égard, la bande dessinée est un merveilleux format.

Un extrait du « Département des théories fumeuses » de Tom Gauld.

Voici une sélection de 4 BD de vulgarisation scientifique, garanties sans charabia et aussi drôles qu’instructives. Toutes ont été lues et approuvées par un membre (ou plusieurs) de la rédaction de Numerama.

Le département des théories fumeuses

Nous n’avons pas peur de l’affirmer : Tom Gauld est un génie de la bande dessinée. L’auteur britannique de 47 ans manie avec beaucoup de finesse l’humour et l’autodérision, avec une pointe d’absurde qui fait mouche à chaque planche. Le département des théories fumeuses (2020) fait partie d’un cycle de BD au format original (elles sont imprimées à l’horizontale), où chaque planche explore une situation particulière du travail d’une ou d’un scientifique.

Si vous craquez pour son travail (et on ne doute pas que vous allez foncer), n’hésitez pas à aller jeter un œil à ses œuvres plus poétiques, comme Goliath et Police Lunaire, aussi contemplatives que bouleversantes.

Tu mourras moins bête, de Marion Mon

On ne présente plus Marion Montaigne, dessinatrice de talent et autrice de très nombreuses bande-dessinées scientifiques (d’ailleurs, son nom revient juste en-dessous, dans cette sélection). Elle a été l’une des blogueuses françaises les plus assidues avec son site Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même), lancé en 2008, qui a rameuté un très grand nombre d’internautes fans de son écriture désopilante. Cependant, Montaigne ne fait pas que rire : elle nous instruit, à travers son Professeur Moustache, devenu culte. Ses strips ont été adaptés en cinq BD entre 2011 et 2019 et c’est bien simple, on les recommande toutes.

Si vous aimez les choses bien rangées, commencez par le tome 1 !

Dans la combi de Thomas Pesquet

Source : Dargaud

Comment devient-on astronaute à l’ESA, comme Sophie Adenot ou Thomas Pesquet ? Pas facile de leur poser directement la question, car ce sont des personnes très occupées (que même les journalistes peinent à approcher). Heureusement, l’autrice Marion Montaigne, spécialisée dans la vulgarisation scientifique, a réussi à approcher l’astronaute français et à s’entretenir avec lui au sujet de son quotidien peu banal.

Sa bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet a été publiée en 2017 après le premier séjour de l’astronaute dans la Station spatiale internationale (ISS). Avec malice, l’ouvrage raconte le parcours du pilote devenant astronaute, un peu comme si nous regardions un reportage : son enfance, son recrutement à l’ESA, ses années de formation, jusqu’à son voyage spatial et son retour sur la terre ferme. Le tout, truffé d’anecdotes surprenantes sur la vie dans l’espace ou sur les aspects moins glamour, mais vitaux, de l’exploration spatiale — faire caca dans l’espace, c’est toute une technique.

Une mémoire de roi

Source : Premier Parallèle

Êtes-vous tête en l’air ? Ce n’est pas une fatalité. Avec un peu d’attention, d’imagination et de répétition, on peut devenir un as de la mémorisation. Voilà le message général de la bande dessiné Une mémoire de roi, publiée en 2018. Dans cet ouvrage, le roi de Léthésie ne se souvient lui non plus jamais de rien, ce qui est peu commode pour impressionner les diplomates étrangers.

Heureusement, un personnage loufoque, le professeur Simonide de Céos, débarque pour enseigner au roi (et au lecteur) des techniques de mémorisation. Des méthodes de professionnel : ce sont celles utilisées par Sébastien Martinez, ingénieur et gagnant du championnat de France de la mémoire en 2015. Par l’intermédiaire du roi de Léthésie, nous apprenons, nous aussi, à entrainer notre mémoire. Des pages sont même prévues pour faire quelques exercices. L’ouvrage est illustré par Mathieu Burniat.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.