Un Humble Bundle a été lancé pour aider les victimes des séismes survenus en février en Syrie et en Turquie. Pour moins de 30 euros, on récupère des dizaines de jeux et on fait une bonne action.

Le mois de février a été marqué par de puissants tremblements de terre qui ont frappé la Syrie et la Turquie, faisant plus de 50 000 morts selon les derniers bilans. Vous cherchez un moyen d’aider les victimes ? Jetez un œil au dernier Humble Bundle : un pack de jeux vendu pour une bouchée de pain, et dont l’intégralité des recettes sera partagée entre trois associations (Direct Relief, International Medical Corps et Save the Children).

Ce Humble Bundle, qui demande d’investir au minimum 28,03 euros (c’est peu, quand on voit tout ce qu’on récupère), a déjà permis de récolter plus de 1,2 million d’euros. Vous avez jusqu’au 8 mars pour faire l’acquisition de cette sélection d’une valeur de 1 038,19 € et comportant quelques jeux récents très intéressants si vous êtes fans de gaming. Elle permet vraiment de joindre le très utile (faire une bonne action) et l’agréable (ajouter des titres à sa collection).

Cinq jeux à essayer dans ce Humble Bundle créé pour les victimes en Syrie et en Turquie

Il y a plus de 70 jeux dans cet Humble Bundle. Voici les cinq qu’on vous conseille d’essayer en priorité.

Gotham Knights

Gotham Kinghts est une déception immense pour nous… Le voir déjà bradé dans un Humble Bundle est d’ailleurs la preuve que cette adaptation de l’univers de Batman n’a pas convaincu. Toutefois, ce pack reste une aubaine pour lui redonner une chance : on sera forcément plus indulgent avec lui, si on n’a pas payé cher pour le récupérer. Au pire, vous passerez vite à autre chose.

Ghostrunner

Ghostrunner est une excellente expérience, qui compile action grisante et puzzles intelligents dans un univers cyberpunk très crédible. Ne vous fiez pas aux apparences : Ghostrunner s’apparente davantage à une course d’obstacles exigeante. Mais terriblement addictive.

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition est un jeu de rôle, dans ce qu’il a de plus profond et traditionnel. Vous aimez Baldur’s Gate et les premiers Fallout ? Ce jeu est fait pour vous, sachant qu’il a été choyé par les développeurs, qui sont restés très à l’écoute de la communauté. Pour ne pas compter ses heures, on peut difficilement faire mieux.

XCOM 2

XCOM 2 est jeu qui n’est pas fait pour tout le monde. Mais si la tactique et la stratégie sont deux domaines que vous chérissez, alors XCOM 2 est vraiment un modèle du genre. Cette suite d’un titre acclamé repose sur de nombreuses évolutions qui affinent un peu plus le gameplay déjà très solide à la base. Dans sa catégorie, il brille.

Backbone

Dans Backbone, on incarne un raton laveur détective privé. Il est chargé d’explorer un Vancouver dystopique peuplé d’animaux anthropomorphes (pensez à Blacksad). L’ambiance rappelle les films noirs, et la réussite artistique est totale.

