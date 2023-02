Numerama a une chaîne Twitch ! Retrouvez-nous aujourd’hui entre 11h et 13h pour un live spécial Saint-Valentin avec nos deux journalistes Thomas et Aurore.

Qui n’a jamais espéré monter une agence matrimoniale avec une drag queen ? Ou draguer des dragons en chemise hawaïenne ? Pour la Saint-Valentin, Numerama va réaliser vos rêves (eh oui, rien que ça). Vous pourrez nous retrouver de 11h à 13h sur notre chaîne Twich pour un live spécialement pensé pour la Saint-Valentin, avec un programme absolument romantique et sexy.

Retrouvez-nous sur Twitch à partir de 11h30

Quoi de plus romantique pour la Saint-Valentin que de jouer à des dating simulators, ces jeux de drague où le seul but est de choisir parmi une foule de prétendants tous plus beaux les uns que les autres ? Nous avons cherché le jeu de drague le plus absurde disponible sur Internet — et nous avons trouvé Furry Shakespeare: Dashing Dinosaurs & Sexy Centaurs: Winter’s Tale, un jeu qui va, apparemment, nous permettre de charmer centaures et autres créatures féériques, tout en essayant de sauver Noël (oui). Et si vous avez toujours eu un faible pour les dinosaures, vous serez servi avec Jurassic Heart et son t-rex hyper sexy.

Et si cela ne vous suffit pas, nous avons également trouvé pour vous Kitty Powers’ Matchmaker, un jeu de gestion d’agence matrimoniale. Ici, pas question de draguer, mais d’aider vos clients à trouver l’amour avec un grand A, grâce à toutes sortes de techniques et d’astuce. Bonus : votre boss n’est autre que la drag queen Kitty Powers.

On a hâte de jouer à tout ça et de vous retrouver !

