Amazon a envie de nous faire réfléchir en novembre, mois pendant lequel les abonnés Prime pourront télécharger des jeux remplis d’énigmes.

Vous aimez réfléchir ? Amazon va offrir plusieurs jeux d’énigmes aux abonnés Prime au mois de novembre. Le service, d’abord articulé autour de la livraison gratuite en un jour ouvré et de l’accès à une plateforme de SVOD, permet effectivement de récupérer des jeux vidéo tous les mois. Il serait dommage de ne pas en profiter.

Etherborn // Source : Akupara Games

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois).

Les 7 jeux offerts en novembre 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er novembre, on peut récupérer sept jeux via Prime Gaming.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Un excellent spin-off de la saga culte Fallout. Il est développé par Obsidian Entertainment, spécialiste du RPG occidental qui a récemment marqué les esprits avec The Outer Worlds.

Indiana Jones and the Last Crusade

Le saviez-vous ? Il existe une adaptation en jeu vidéo du film Indiana Jones and the Last Crusade, qui réunit Harrison Ford et Sean Connery à l’écran. Il s’agit d’un point’n’click, soit un jeu surtout basé sur des énigmes.

Facility 47

Encore un jeu où il faudra réfléchir, cette fois au sein d’un centre de recherche, situé dans les profondeurs de la toundra antarctique glaciale.

WRC 9

La simulation officielle du sport mécanique longtemps dominé par Sébastien Loeb puis Sébastien Ogier. On peut même y créer ses propres épreuves.

Etherborn

Derrière un habillage composé de formes épurées, Etherborn cache des puzzles environnementaux loin d’être faciles. Un savant mélange entre plateformes et exploration.

Whispering Willows

Il va falloir aider Elena à retrouver son père, notamment en interagissant avec les morts. Rien à voir avec la série Ghost Whisperer.

Last Day of June

« Que feriez-vous pour sauver l’être aimé ? » est la question qui parcourt ce jeu d’aventure.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.