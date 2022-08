Se lancer dans le streaming et gagner en notoriété n’est pas chose facile. Un développeur web a lancé un site qui sert à donner plus de visibilité aux débutants et débutantes qui n’ont pas encore une communauté.

De nos jours, beaucoup de jeunes Français et de jeunes Françaises se lancent dans le milieu du streaming, dans l’espoir de connaître une notoriété aussi grande que les ténors du genre. Pure passion ou ambition professionnelle ? Ce n’est en tout cas pas les opportunités qui manquent : jeux vidéo, débats, cuisine, réactions, musique, art…

En revanche, construire une communauté est le plus difficile pour ces padawans en herbe. Mais, grâce au travail d’un développeur web, ce déficit de visibilité pourrait bientôt être en partie résolu grâce à une initiative encourageante : mettre en avant les streameurs et les streameuses sans audience pendant dix minutes, afin de lui donner une chance.

L’initiative, portée par un internaute se faisant appeler Clarence Dandridge, n’est pas sans rappeler d’autres projets semblables, comme Nobody.live, un site pour trouver des chaînes Twitch où il n’y a absolument personne. Ici, avec Petit Stream (c’est le nom du projet), quelqu’un ayant moins de cinq spectateurs est diffusé pendant dix minutes.

Le projet a été partagé sur Reddit par ce Clarence Dandridge, mais aussi relayé sur Twitter par Mymy Haegel, l’ancienne rédactrice en chef de Madmoizelle.

Un site pour promouvoir les jeunes streameurs en France

Dans le but d’aider les nouveaux streameurs, certains grands noms de Twitch ont déjà partagé leurs expériences personnelles ou professionnelles dans le milieu. C’est le cas par exemple de Sixen : un joueur de League of Legends ayant eu des débuts difficiles sur Twitch, mais qui a réussi aujourd’hui à inscrire son nom dans le panel des vidéastes les plus connus et des meilleurs joueurs Français du célèbre MOBA de Riot Games.

D’ailleurs, il a partagé une vidéo YouTube sur sa chaine, afin d’expliquer comment bien débuter sur Twitch en 2022.

À l’instar de ces personnalités du gaming et de Twitch qui ont réussi à faire leur trou et qui depuis partagent leur expérience et leur astuces pour expliquer comment elles ont fait à celles et ceux qui voudraient tenter l’aventure, les projets tels Nobody.live et Petit Stream vont dans le même sens.

Comment cela se passe ? C’est simple : le site permet de découvrir des streameurs français débutants qui sont seuls pour les mettre sur le devant de la scène. Le site précise que « les streams sont choisis aléatoirement par un algorithme qui utilise l’API de Twitch pour trouver des chaînes en langue française, actuellement en live depuis au moins 15 minutes et qui ont moins de 5 spectateurs. »

Ce site permet de promouvoir les jeunes streameurs français. // Source : Petit Stream

Sur Reddit, Clarence Dandridge affirme avoir été motivé à créer ce site par un article publié dans le journal Le Monde. Dans celui-ci, on apprend que « 95 % des streameurs en France produisent du contenu pour 5 spectateurs, ou moins ». Ainsi, seule une petite élite parviennent à se faire connaître un minimum, grâce à un travail acharné, de la chance et des contacts, pour ensuite entamer une carrière dans ce milieu.