Diablo Immortal, tout récent jeu de Blizzard sur mobile connait un succès commercial, malgré la polémique sur la monétisation. Le jeu a réussi à rapporter 24 millions de dollars en deux semaines.

Deux semaines après le lancement de Diablo Immortal, il semble que le jeu n’a pas dissuadé les joueurs de dépenser de l’argent, malgré un système de monétisation largement critiqué. Les rapports relayés par IGN le 17 juin 2022 estiment que les ventes sur iOS et Android ont atteint 24 millions de dollars en seulement quinze jours.

Malgré une monétisation controversée, Diablo Immortal a généré 24 millions de dollars

Bien que le jeu ne soit pas fondamentalement mauvais, l’utilisation abusive de microtransactions pour porter son personnage au plus haut niveau entraine de nombreux problèmes, notamment dans l’équilibrage de l’expérience et l’équité entre les joueurs et joueuses.

Cela fait de Diablo Immortal un vrai pay-to-win (jeu vidéo dans lequel les joueurs qui payent disposent d’un avantage certain par rapport à ceux qui ne payent pas), et soulève des inquiétudes quant à d’éventuels risques de dépenses excessives, car le système mobilise des mécaniques semblables aux jeux d’argent — tout repose sur un système de loot boxes, des sortes de pochettes surprises dont le contenu n’est pas certain.

Ce modèle économique a suscité la colère des joueurs et joueuses. Diablo Immortal est rapidement devenu l’un des titres les plus détestés du moment avec un score de 0,2 sur 10 sur Metacritic.

Diablo Immortal obitent la note de 0.2/10 à cause des microtransactions // Source : Metacritic

Toutefois, les données provenant d’AppMagic montrent que le jeu se porte bien. En effet, environ 13 millions de dollars ont été dépensés sur iOS et 11 millions de dollars sur Android. Diablo Immortal a connu son plus grand succès aux États-Unis, représentant 26 % de tous les téléchargements, suivi par la Corée du Sud, le Japon et le Brésil, qui détiennent respectivement 11 %, 8 % et 8 % du marché. Le Royaume-Uni ne figure que dans 17 % de la catégorie « autres », regroupant les chiffres de bas niveau du reste du monde. La Belgique et les Pays-Bas n’ont même pas eu droit à la sortie de Diablo Immortal en raison des lois sur les jeux d’argent qui couvrent les loot boxes dans ces pays.

Statistiques de Diablo Immortal // Source : AppMagic

Diablo Immortal reste loin derrière les grands jeux mobiles

Malgré des statistiques plutôt bonnes, Diablo Immortal reste loin derrière d’autres grands jeux mobiles. Selon les données de Sensor Tower, au total huit autres titres dépassent le milliard de dollars en matière de chiffres records de revenus.

Le premier jeu à se démarquer est PUBG Mobile, l’adaptation du célèbre Battle Royal PUBG. Il a généré plus de 2,8 milliards de revenus en 2021. Honor of Kings, un MOBA de League of Legends, a, lui aussi, généré 2,8 milliards de revenus. Enfin, à la troisième place, on retrouve Genshin Impact un jeu vidéo d’action en monde ouvert dans lequel les joueurs doivent collectionner des combattants. Il a quant à lui généré 1,8 milliard de dollars en 2021.

Les cinq autres titres à avoir atteint le milliard sont Roblox (1,3 milliard), Coin Master (1,3 milliard), Pokémon Go (1,2 milliard), Candy Crush Saga (1,2 milliard) et Garena Free Fire (1,1 milliard).