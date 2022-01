Pourquoi l’app Elyze a-t-elle disparu du Google Play Store ?

L’app phénomène et controversée Elyze a disparu du Google Play Store le 20 janvier 2022. L’un des co-créateurs explique qu’elle est victime d’un raid de signalements.

L’app Elyze, surnommée le « Tinder de la politique » n’est plus disponible sur le Google Play Store, a constaté Numerama le jeudi 20 janvier 2022. L’app est cependant toujours accessible sur l’App Store. Les propriétaires d’iPhone peuvent toujours la télécharger et la mettre à jour.

L’app Elyze n’est plus disponible sur le Playstore // Source : Capture d’écran Numerama

Mais sur le Play Store, les recherches pour « Elyze » ne mènent à rien, et le lien direct vers la page de l’app affiche désormais un message d’erreur : « désolé, impossible de trouver l’URL demandée sur ce serveur ». Que s’est-il passé sur le Google Play Store ?

Pour aller plus loin Futée ou biaisée : que penser de l’app Elyze qui vous aide à trouver pour qui voter ?

L’app Elyze serait victime d’un raid de signalement

Contacté par Numerama, François Mari, le co-créateur de l’app, nous explique que l’app aurait « été victime d’un raid de signalements sur le Play Store ». Il nous indique également que « beaucoup d’utilisateurs ont signalé l’application comme étant liée à un gouvernement, et j’imagine que Google, comme Twitter et Facebook, supprime assez arbitrairement à partir d’un certain nombre de signalements ». Il tient de plus à rappeler qu’Elyze n’est pas liée au gouvernement.

« La suppression [du Play Store] s’est faite dans la nuit », continue-t-il, « j’ai fait une réclamation à Google ce matin, j’attends leur réponse ». Il note cependant qu’avant la suppression d’Elyze, les équipes de l’app étaient au courant des signalements, et qu’elles avaient remarqué que « certains militants avaient appelé à signaler massivement l’app pour ce motif ». Nous avons contacté Google, nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons une reçu leur réponse.

Numerama n’a réussi à retrouver que deux appels au signalement pour l’instant, bien que François Mari nous explique avoir « vu circuler beaucoup d’appels aux signalements, notamment sur Twitter, avec la même capture d’écran ».

Un appel au signalement d’Elyze // Source : Capture d’écran Numerama

Une app populaire mais controversée

Depuis le début du mois de janvier, Elyze fait sensation. L’app permet aux utilisateurs de découvrir le programme des candidats à l’élection présidentielle, et de « voter » sur leur proposition. À la fin, Elyze donne un classement des candidats qui correspondent le plus au profil de l’utilisateur, en fonction de ses réponses.

Pensée par ses co-créateurs, François Mari et Grégoire Cazcarra, comme une arme contre l’abstention, l’app fait cependant face à de nombreuses critiques, notamment à cause de sa méthode de calcul des points des candidats. Elle avait également été accusée de mettre en avant les candidats les plus centristes en avant, et surtout Emmanuel Macron, lorsque deux candidats étaient ex aequo, ce qui a depuis été entendu et corrigé.

Enfin, la sécurité de l’app a été vivement critiquée. Que ce soit au niveau de la sécurisation d’Elyze ou de l’utilisation des données des utilisateurs, les problèmes se sont rapidement accumulés. Ses créateurs ont ainsi annoncé, quelques heures avant le blocage de l’app sur le Playstore, que le code d’Elyze était désormais en open source sur Github et que l’entièreté de la base de donnée des utilisateurs avait été supprimée.