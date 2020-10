La célébrité Chrissy Teigen a récemment brisé deux tabous : celui de la fausse couche et celui de la mort.

Chrissy Teigen est le genre de star qui partage beaucoup sur les réseaux sociaux. L’ancienne mannequin — aujourd’hui animatrice de télévision et entrepreneuse — documente largement sa vie privée sur Instagram, y montrant ses enfants, son mari (le chanteur John Legend), sa maison, ses repas, sa récente grossesse… Le tout avec un certain humour et, surtout, un sens de la mise en scène.

Comme souvent sur Instagram, tout avait l’air beau, heureux, et enviable. Jusqu’au 1er octobre, où Chrissy Teigen a publié une photo d’elle en train de pleurer sur un lit d’hôpital. « Nous sommes sous le choc et nous souffrons d’une douleur dont nous avions seulement entendu parler, que nous n’avions jamais ressentie jusqu’alors. Nous ne sommes pas parvenus à donner à notre bébé le sang dont il avait besoin, malgré toutes les transfusions. Ça n’a jamais été assez. » Sur une autre image, on la voit, avec son mari, bercer un petit corps emmitouflé dans un drap, que l’on devine être son enfant à naître, décédé.

Par ces quelques photos, Chrissy Teigen a brisé deux tabous d’un coup : celui de la fausse couche et celui de la mort. Certaines personnes se sont indignées qu’elle partage des images de quelque chose d’aussi traumatisant et intime. D’autres, au contraire, ont salué la démarche exactement pour les mêmes raisons. On parle rarement des fausses couches en public, alors qu’il s’agit d’un phénomène très fréquent. Beaucoup de femmes choisissent de se taire, par honte, ou par peur de se voir reprocher la manière dont elles ont mené leur grossesse. Les photos de Chrissy Teigen ont choqué, parce qu’elles sont rares. Elle n’a pas gardé le silence.

L’autre aspect qui a choqué, au-delà de la visibilité de la fausse couche, c’est celui de la mort. On ne voit pas le visage de l’enfant à naître de Chrissy Teigen, mais on distingue bien son petit corps. Là aussi, c’est quelque chose de très rare. On ne montre pas la mort en ligne. On a déjà du mal à en parler. Une personne qui partage son deuil via des tweets ou un post Facebook provoquera invariablement du malaise, voire des critiques. On lui reprochera de trop en faire, de se mettre en avant, de ne pas avoir assez de pudeur.

Au fond, il s’agit d’un phénomène qui dépasse le web. Le deuil a longtemps été une activité collective, qui est progressivement devenue privée. Avant, on veillait les morts et les mortes, on portait des vêtements signifiant que l’on avait subi une perte. En lisant cet article du New York Times (en anglais), j’ai même appris qu’au XIXe siècle, à l’invention de la photographie moderne, il était fréquent de prendre en photo des défunts ou des défuntes. C’était une manière de célébrer une dernière fois la personne décédée. De garder une preuve qu’on l’avait aimée jusqu’au bout.

However someone chooses to grieve, publicly or privately, is VALID. Grief will fill a room if you let it, and spill out of every window and door. Let people grieve however they choose, not however you believe they should, and hope the world returns the favor for you one day. — Zelda Williams (@zeldawilliams) October 1, 2020

(« Toutes les manières de vivre un deuil sont VALIDES, que ça soit en privé ou en public. (…) Laissez les gens faire leur deuil comme ils ou elles le souhaitent, pas comme vous aimeriez qu’ils ou elles le fassent. Et espérez qu’un jour, lorsque ça sera votre tour, les autres vous laisseront tranquille de la même manière » (Zelda Williams est actrice))

Aujourd’hui, la perte confronte à un paradoxe. On a l’habitude de tout partager, ou presque, en ligne. Mais on ne se sent pas autorisé·es à partager notre deuil. Pourtant, si vous avez déjà perdu quelqu’un de proche, vous avez peut-être ressenti un besoin similaire à celui des hommes et des femmes du XIXe siècle. Peut-être que vous avez immortalisé un visage, une main, un cercueil, une urne ou une tombe. Peut-être que vous avez partagé cette image avec votre famille, des amies ou des inconnues sur les réseaux sociaux. Peut-être que l’image n’a jamais quitté votre galerie de smartphone, et que vous la regardez de temps en temps. Peut-être que vous avez gardé votre douleur pour vous. Ou alors, comme Chrissy Teigen, vous voulez la crier au monde entier. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « partager ».

***

PS : Si vous souhaitez aller plus loin dans ce sujet, j’ai réalisé une série documentaire audio qui parle des liens entre la mort et le numérique. Elle s’appelle Mort à la ligne, et vous pouvez l’écouter par ici.

Quelque chose à lire/regarder/écouter/jouer

Il est difficile de bien écrire sur les grandes plateformes et leurs effets sur notre vie. D’un côté, il y a les gens béats, soutiens éternels et sans esprit critique de la Silicon Valley, pour qui tout progrès technologique est bon à prendre. De l’autre, les adversaires farouches aux GAFA et leurs consorts, à la référence un peu trop facile à 1984, qui aiment faire peur et culpabiliser les internautes (coucou Netflix), sans réfléchir à leurs usages et aux raisons pour laquelle, au fond, nous passons notre vie en ligne. Le monde selon Zuckerberg, un livre d’Olivier Ertzscheid, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’université de Nantes, réussit à éviter les écueils habituels des critiques des technologies, tout en réfléchissant sérieusement à leurs dérives.

Le livre prend la forme d’une série de courts essais, rangés en deux catégories : les portraits et les préjudices. La première moitié de l’ouvrage imagine le monde vu par différentes personnalités du numérique, Mark Zuckerberg (cofondateur et PDG de Facebook), Sergeï Brin et Larry Page (cofondateurs de Google), mais aussi Tim Berners-Lee, le papa du web. La partie sur les préjudices se concentre elle sur les manières dont les grandes plateformes ont transformé notre quotidien, plutôt pour le pire. On y parle de nombreux sujets déjà abordés dans cette newsletter ; le racisme des algorithmes ; les combats politiques cachés derrière le ciblage publicitaire (avec la fameuse bataille autour du mot-clé « avortement » sur Google) ; la polarisation des opinions en ligne.

Contrairement aux autres ouvrages du genre, j’ai apprécié l’optimisme d’Olivier Ertzscheid qui, même s’il détricote les menaces du numérique d’aujourd’hui, croit encore qu’il peut changer grâce à un effort collectif. Malheureusement, le livre n’évite pas un autre écueil classique : des références quasi-exclusivement masculines. Et si, justement, les femmes sauvaient le numérique ?

Le monde selon Zuckerberg, d’Olivier Ertzscheid, éditions C&F

