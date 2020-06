Dans la tourmente après une vague d'accusations de harcèlement et sexisme visant certains employés d'Ubisoft, l'entreprise a réagi de manière succincte.

Depuis quelques jours, les langues se délient sur Twitter. De nombreuses femmes, des anciennes employées dans le jeu vidéo, ou encore en poste racontent les insultes et les harcèlements dont elles auraient été victimes, pendant parfois plusieurs années. Le nom d’une entreprise revient régulièrement : le géant français du jeu vidéo, Ubisoft.

Devant l’ampleur et le nombre de révélations, Ubisoft, qui avait seulement réagi jusqu’à présent en disant qu’ils « prenaient ces accusations très sérieusement », a publié un autre communiqué de presse le 25 juin. « Nous sommes profondément désolés », explique la direction, qui annonce aussi avoir « lancé une enquête en interne, avec l’aide de consultants extérieurs. Selon nos résultats, nous agirons en conséquence et prendrons les mesures disciplinaires appropriées ». L’entreprise a également prévu de réaliser « un audit, afin de comprendre comment une telle situation a pu se produire malgré les systèmes mis en place ». « Nous voulons faire en sorte de mieux prévenir, détecter et punir les comportements inappropriés […] et allons mettre en place dans les prochains jours de nouvelles mesures ».

Ubisoft est accusé d’avoir laissé faire les employés concernés pendant des années. De nombreux témoins expliquent avoir alerté les services des Ressources Humaines et les directions des studios, sans que rien ait jamais été fait pour sanctionner ces comportements.

HR's response was that "it's part of the business". Women like Alanna mention similar things. After a 2 year stint where she reported to HR and eventually resigned due to harrassment, was told to stay home because the office wasn't a "safe environment". https://t.co/dtMxW7fX1a

— Denny the Villain (@DennyVonDoom) June 25, 2020