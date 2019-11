Le milliardaire est entré tardivement dans la course à l'investiture démocrate aux États-Unis, et mise énormément sur les campagnes en ligne. Il s'est notamment positionné sur 840 expressions en rapport avec le climat, grâce aux outils publicitaires de Google.

« Crise climatique », « écroulement climatique », « apocalypse climatique » ou simplement « réchauffement climatique » et « climat » : de nombreuses recherches effectuées sur Google US par des Américains mènent ces derniers jours vers des résultats sponsorisés par Mike Bloomberg, le candidat qui a récemment annoncé qu’il briguait l’investiture démocrate en vue de l’élection présidentielle américaine de 2020.

C’est la journaliste Kate Aronoff qui a remarqué en premier le 25 novembre être ciblée par ces publicités, avant que le site Gizmodo n’enquête plus en profondeur sur le sujet. D’après nos confrères, les équipes de campagne de Mike Bloomberg auraient ciblé près de 840 expressions en rapport avec le climat, afin de se positionner très clairement comme le candidat « écolo » de la primaire américaine.

Fun fact : every time I google something featuring the word climate the top ad result is Michael Bloomberg's campaign website. Is this happening for everyone else or am I uniquely cursed ? pic.twitter.com/HmV4VjXD7a

— Kate Aronoff (@KateAronoff) November 25, 2019