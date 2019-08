C'est peut-être le tout premier délit commis dans l'espace. La NASA enquête sur une astronaute américaine qui aurait accédé illégalement à un compte bancaire et envoyé des mails de menace depuis la Station spatiale internationale.

C’est une « première » dont la NASA se serait bien passée. L’astronaute américaine Anne McClain, qui a séjourné à bord de la Station spatiale internationale (ISS) entre décembre 2018 et juin 2019 dans le cadre des expéditions 58 et 59, est devenue la toute première personne à être accusée d’avoir commis un délit dans l’espace. C’est ce que révèle le New York Times dans son édition du 23 août.

Mais de quel délit cette spécialiste en ingénierie mécanique est-elle accusée ? L’affaire, en réalité, est d’une consternante banalité : son ex-femme, Summer Worden, l’accuse d’une part d’avoir envoyé des courriers électroniques de menace et d’avoir accédé illégalement à un compte bancaire. Sauf que ces actions ont été entreprises à près de 400 kilomètres d’altitude, dans une station en orbite autour de la Terre.

C’est là la grande première, si les faits sont avérés.

Naturellement, Anne McClain conteste les faits. Sur Twitter, l’intéressée a déclaré le 24 août « qu’il n’y a catégoriquement rien de vrai dans ces affirmations. Nous avons vécu une séparation douloureuse et personnelle qui est hélas maintenant dans les médias. J’apprécie le soutien qui m’est manifesté et je réserverai mes commentaires jusqu’à la fin de l’enquête. J’ai une confiance totale dans le processus de l’inspection générale ».

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.

— Anne McClain (@AstroAnnimal) August 24, 2019