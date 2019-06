Les quatre nouveaux élus pirates ont décidé de rejoindre le groupe des Verts/Alliance libre européenne. Ils se positionnent pour la vice-présidence du groupe et certaines commissions stratégiques.

C’est donc acté : les quatre nouveaux députés (trois hommes et une femme) portant les couleurs du Parti pirate au Parlement européen ont décidé de rejoindre le groupe des Verts/Alliance libre européenne — avec qui ils ont le plus d’affinité — pour agir en coalition avec d’autres eurodéputés. L’enrôlement des quatre élus « pirates » a été officialisé mardi 4 juin sur Twitter.

Lors des élections européennes du mois de mai 2019, le Parti pirate en République tchèque a recueilli assez de voix pour envoyer trois de ses membres : Marcel Kolaja, Markétka Gregorová et Mikuláš Peksa. Le quatrième eurodéputé pirate s’est fait élire sur la liste allemande du mouvement. Il s’agit de Patrick Breyer. Jamais le Parti pirate n’avait connu un tel score sur ce scrutin.

We are pleased to announce that a further 5 MEPs joined the @GreensEP 🎉💪🏻

Welcome to :@PiratKolaja, @MarketkaG, @vonpecka from @PiratskaStrana 🇨🇿@echo_pbreyer from @Piratenpartei 🇩🇪@nicosemsrott from @DiePARTEI 🇩🇪

We are now 74 & talks with other parties are still ongoing 💚 pic.twitter.com/tbFZzLjgcV

— Greens in the EP (@GreensEP) June 4, 2019