Le Parti pirate s'étoffe au Parlement européen. Quatre sièges reviennent au mouvement, grâce au bon score du mouvement en République Tchèque et en Allemagne.

Cela se confirme scrutin après scrutin : les élections européennes réussissent bien au Parti pirate. Dimanche 26 mai 2019, le mouvement est parvenu à récupérer 4 sièges sur les 751 qui étaient en jeu. Jamais la formation politique, née au milieu des années 2000 sur des problématiques liées au droit d’auteur et aux libertés numériques, n’avait connu un tel succès à l’échelon continental.

Malheureusement pour celles et ceux qui soutenaient le Parti pirate français, ce dernier n’y est pour rien dans cette réussite électorale. C’est en effet en Europe centrale que tout s’est joué. La liste tchèque du Parti pirate est parvenue à faire élire trois des siens (Marcel Kolaja, Markétka Gregorová et Mikuláš Peksa), tandis que son homologue allemande a sécurisé le quatrième siège pour Patrick Breyer.

Trois hommes et une femme, donc, succèdent à l’Allemande Julia Reda, qui achèvera son mandat de cinq ans à la fin du mois de juin. L’intéressée avait déjà fait savoir en 2018 qu’elle ne comptait pas briguer un deuxième mandat et pris la décision au printemps 2019 de se retirer de la vie politique à cause d’une affaire de harcèlement sexuel impliquant l’un de ses collaborateurs.

Congrats to @PiratskaStrana for gaining 3 seats in the European elections ! https://t.co/s42hHKv5nv #EP19 @PiratKolaja @MarketkaG @vonpecka Together with @echo_pbreyer from Germany, there will be 4 #Pirates in the European Parliament for the first time.

— Julia Reda (@Senficon) May 27, 2019