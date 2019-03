Le mémorial d'Auschwitz a publié sur Twitter un appel, pour inviter ses visiteurs à la décence. Certains prennent des photos comme si un million de personnes n'y avaient pas été tuées.

Au mémorial d’Auschwitz, en Pologne, il n’est pas rare de croiser des personnes en train de prendre des photos. Cela n’a rien de vraiment étonnant, à une époque où le geste est devenu quasi-naturel. Le mémorial cependant, aimerait que cessent les shootings jugés indécents.

Dans un tweet mis en ligne le 20 mars, il a invité ses visiteurs à « respecter la mémoire » des personnes tuées dans cet ex-camp de concentration.

« Quand vous venez au musée d’Auschwitz, rappelez-vous que vous êtes sur un site où plus d’un million de personnes ont été tuées », est-il écrit dans le tweet. Les équipes du mémorial expliquent qu’il y a sûrement de meilleurs endroits pour apprendre à marcher sur un rail de train.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl

Auschwitz est l’un des lieux les plus connus symbolisant la déportation des personnes juives, handicapées ou appartenant à certaines communautés durant la seconde guerre mondiale.

En tapant le hashtag du lieu sur Instagram, on trouve des dizaines de photos de personnes devant la porte d’entrée de l’ex-camp, ou sur les rails.

Certaines sont assez sobres : on y voit des gens de dos, regardant les bâtiments. D’autres ont en revanche des airs de shooting de mode ou de joyeux pique-nique entre copains.

Le mémorial a précisé sur Twitter être bien conscient du fait que les selfies et photos Instagram faisaient désormais partie intégrante de la vie des gens. Il reconnaît que ce n’est pas toujours fait avec l’idée d’être irrespectueux. « Cependant, parfois, cela peut être offensant et blessant », écrit-il.

Dans d’autres tweets, quelques jours plus tard, le mémorial a également indiqué que des visiteurs peu respectueux des lieux avaient abîmé un mur. Un internautes pensait à tort que des marques avaient été laissées par des personnes déportées.

In fact these are marks of vandalism left by some of the visitors who do not really know how to behave in a historical place. These scratches are visible only at the part of the wall to which visitors have access. Same wall two meters away. pic.twitter.com/QfxIYIFcPB

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 26, 2019