Un programme top secret mis en place par le gouvernement américain après les attentats du 11 Septembre pourrait ne plus être renouvelé après 2019.

Il s’agissait de la toute première affaire qui avait été publiée en 2013 par le journaliste américain Glenn Greenwald dans le cadre des révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden. Très vite reléguée au second plan du fait des découvertes encore plus spectaculaires sur le programme de surveillance PRISM, qui permettrait d’espionner les internautes sur les grandes plateformes du web, cette histoire est aujourd’hui en passe d’appartenir au passé.

Selon les informations du New York Times ce 4 mars 2019, le programme controversé n’est plus utilisé depuis des mois par la NSA et l’administration Trump pourrait s’abstenir de demander au Congrès de renouveler l’autorisation qui permet à l’Agence nationale de la sécurité de s’en servir. En principe, cette autorisation expire à la fin 2019. Le programme avait été mis en place en 2001, dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre aux États-Unis.

En l’espèce, le programme en question implique Verizon, l’un des principaux opérateurs téléphoniques américains. L’entreprise est soumise à une ordonnance judiciaire secrète qui l’oblige à fournir quotidiennement à la NSA la totalité des relevés téléphoniques de ses clients, qu’il s’agisse de communications aux USA ou entre les USA et l’étranger. À l’époque, il avait été établi que cette autorisation était renouvelée tous les trois mois et était en vigueur depuis au moins sept ans.

À l’échelle d’un pays comme les États-Unis, et au regard du poids commercial de Verizon, ce sont donc des millions de clients qui ont été concernés.

The machine never shuts down, not truly, but the more we know about how it works, the better we can fight it. If we pretend that even our victories don't matter, we're accepting that nothing we do can ever matter. That would make us worse than our enemies.

— Edward Snowden (@Snowden) March 5, 2019