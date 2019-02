YouTube a changé les règles de sa plateforme pour éviter la mise en place de réseaux pédophiles dans les commentaires.

Depuis qu’il a été révélé que plusieurs vidéo YouTube hébergeaient des réseaux de pédophiles dans leurs commentaires, la plateforme est sur le pied de guerre. Le 21 février dernier, plusieurs mesures ont été mises en place pour éliminer les vidéos et commentaires pouvant attirer les prédateurs sexuels. En 48h, 400 chaînes ont même été retirées de la plateforme. Mais YouTube ne s’arrête pas là : il a décidé d’installer une toute nouvelle réglementation.

(2/2) With regard to the actions that we've taken, even if your video is suitable for advertisers, inappropriate comments could result in your video receiving limited or no ads (yellow icon). Let us know if you have any questions.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 22, 2019