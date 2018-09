Le plan EuroHPC, qui consiste à réunir plus de 1,4 milliard d'euros d'ici 2020 pour doter l'Europe de superordinateurs de « classe mondiale », progresse.

L’Europe se met en ordre de marche pour se doter de superordinateurs de « classe mondiale ». Vendredi 28 septembre, les institutions européennes ont annoncé que le Conseil a approuvé les plans de la Commission consistant à investir une enveloppe d’un milliard d’euros d’ici 2020 dans le secteur du calcul haute performance, et ainsi disposer de ses propres machines pour le Big Data.

Comme prévu, c’est à travers une structure juridique et financière ad hoc, baptisée EuroHPC (pour High Performance Computing), que ces fonds seront gérés. À elle de mettre en commun les ressources pays participants et de superviser la construction des infrastructures adéquates. EuroHPC doit démarrer ses activités au mois de novembre 2018 et fonctionner jusqu’à la fin 2026.

A big day for European #supercomputing : green light for the #EuroHPC Joint Undertaking. The #EU & 25 countries will invest together in #HPC hardware and software and ensure researchers, industry and citizens can benefit https://t.co/YaB8op92LM pic.twitter.com/4T3wDCox3v

— DigitalSingleMarket (@DSMeu) September 28, 2018