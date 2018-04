Une fusillade a éclaté au siège californien de YouTube. La police est sur place et le bâtiment a été évacué. Quelques 1 700 employés y travaillent. La tireuse présumée a été neutralisée une heure après le début de l’incident.

Mise à jour 23h39 : le chef de la police de San Bruno a donné un premier point presse au cours duquel il a évoqué 3 blessés par balle et une personne décédée qui pourrait être le suspect, une femme d’après NBC. La tireuse se serait donnée la mort avant que la police ne pénètre sur les lieux de l’attaque. Google a conseillé à tous ses employés de ne pas se rendre dans la zone.

Mise à jour 23h26 : d’après NBC, le suspect de la fusillade aurait été neutralisé. Il s’agirait d’une femme. Le Stanford Hospital fait pour l’instant état de 3 blessés.

Article original : Vers 22h30, heure de Paris, des employés travaillant au siège de YouTube en Californie ont fait état de coups de feu proche du campus. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée sur les lieux et a confirmé à Re/code qu’une fusillade était bien en cours. Sur les réseaux sociaux, les témoignages des employés se multiplient, notamment sur Snapchat, où l’on peut voir sur la SnapMap la création d’un point d’actualité. Il était 13h10 à San Bruno quand les premiers messages ont été envoyés.

Google maison-mère de YouTube, a de son côté confirmé l’incident et communiquera plus de détails dès que possible — l’évacuation du bâtiment est en cours et l’entreprise collabore avec les forces de l’ordre. Les personnes vivant aux alentours du siège de San Bruno sont invitées à rester chez elles et à ne pas approcher les lieux.

Nous mettrons cet article à jour quand nous aurons plus d’informations. De nombreuses théories non confirmées et non vérifiées circulent déjà sur les réseaux sociaux, ainsi que des canulars qui émanent du forum anglophone 4chan.