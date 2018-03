Le gouverneur de l'Arizona a envoyé une lettre à Uber l'informant de l'interdiction de mener des tests articulés autour de la conduite autonome dans son État.

Si Uber reprend un jour ses tests lui permettant de développer la conduite autonome, il lui faudra certainement trouver un nouveau terrain d’entraînement. En effet, Doug Ducey, le gouverneur de l’État de l’Arizona, a envoyé une lettre au patron du géant du VTC pour lui signifier l’interdiction d’expérimenter ses voitures autonomes dans l’Arizona.

C’est une mauvaise nouvelle supplémentaire pour Uber, plus que jamais mis au pilori après l’accident de circulation ayant coûté la vie à une femme, ce qui a interrogé l’aptitude àde la société américaine à assurer la sécurité d’autrui. Après la collision avec une piétonne, Uber a annoncé la suspension de son programme dans les voitures autonomes en Amérique du Nord, le temps de l’enquête.

NEW : In light of the fatal Uber crash in Tempe, Governor Ducey sends this letter to Uber ordering the company to suspend its testing of autonomous vehicles in Arizona indefinitely #12News pic.twitter.com/gO5BZB9P2e

— Bianca Buono (@BiancaBuono) March 27, 2018