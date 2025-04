Lecture Zen Résumer l'article

C’est le moment de prendre ses précautions : comme chaque année, les virements bancaires connaissent une relative longue pause avec Pâques. Cependant, certaines transactions peuvent encore passer.

La mise en garde est venue de la Fédération bancaire française, qui réunit la plupart des établissements installés sur le territoire national. Avec le week-end de Pâques qui arrive dans les prochains jours, les Françaises et les Français auront des options limitées pour effectuer des virements bancaires, et cela sur une période relativement longue.

Cette fenêtre au cours de laquelle les transferts d’argent ne seront pas traités s’ouvrira le vendredi 18 avril et se refermera le lundi 21 avril, inclus. Ce sont précisément les virements standards interbancaires qui vont être affectés. Les autres mouvements (virements internes dans une même banque et services de virement instantané) sont épargnés.

La « bonne » nouvelle, c’est que cette suspension ponctuelle ne survient pas à un moment gênant, comme en 2024. À l’époque, Pâques était tombée pile entre mars et avril, moment au cours duquel les ordres de versement des salaires sont passés. Résultat, la paie a pu arriver un peu plus tard que d’ordinaire, ou plus tôt, si des dispositions avaient été prises en amont.

Il peut être judicieux de prendre ses précautions maintenant, si vous attendez des sous ou si vous devez en envoyer — la fédération fait toutefois remarquer que l’information est relayée très en amont, dès septembre 2024, puis reprise dans les communications des banques en 2024. Ce nouveau communiqué constitue un autre rappel.

Même les virements bancaires font parfois le « pont »

Reste une interrogation : comment se fait-il que les sytèmes de réglement des paiements connaissent une telle interruption à Pâques ? En réalité, cela vient du cadre construit par la Banque centrale européenne (BCE) au sujet d’un système appelé TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

Ce système prévoit des jours de fonctionnement et des jours inactifs. Ainsi, « TARGET dans son ensemble est fermé les samedis, les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint et le lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), le 1er Mai (fête du Travail), le jour de Noël et le 26 décembre. »

Cette règle reste toujours en vigueur pour TARGET 2, le successeur du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel. D’ailleurs, la Fédération française bancaire avait rappelé les dates de fermeture de TARGET 2 pour l’année 2025, en tenant compte des jours fériés :

Mercredi 1er janvier 2025 (Jour de l’an)

Vendredi 18 avril 2025 (Vendredi Saint)

Lundi 21 avril 2025 (Lundi de Pâques)

Jeudi 1er mai 2025 (Fête du travail)

Jeudi 25 décembre 2025 (Noël)

Vendredi 26 décembre 2025 (Boxing Day)

