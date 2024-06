Lecture Zen Résumer l'article

Le Nouveau Front Populaire vient de trouver de nouvelles et nouveaux alliés : le Stream Populaire, un mouvement lancé par de nombreux vidéastes français pour récolter des signatures et pousser leur jeune public à se rendre aux urnes, contre l’extrême droite.

« L’histoire nous regarde, mobilisons-nous ! » Le logo est d’un rouge pâle qui tire sur le orange, proche de la couleur choisie par le dessinateur Dugudus pour son visuel « d’intérêt général » pour le Front populaire, qui s’est très rapidement diffusé depuis le 10 juin dernier.

Le Stream Populaire a choisi un visuel qui donne le ton : un poing qui s’insère dans la forme de l’icône de Twitch, la plateforme sur laquelle de nombreux vidéastes diffusent des contenus culturels ou politiques.

Sous cette bannière se sont regroupés plus de 200 signataires, des personnalités publiques connues du web français, qui signent ce 17 juin 2024 un appel à voter pour le Nouveau Front Populaire, diffusé sur Mediapart.

Parmi elles et eux, on trouve des collectifs comme Afrogameuses, Game Dolls Advance, Furax, Qualiter, des médias comme Origami et Canard PC, ainsi que des personnalités comme Antoine Daniel, Manon Bril, Ultia, Mister MV, FibreTigre ou encore Angledroit.

« Se mobiliser sur internet peut parfois faire peur de perdre de l’audience ou des sponsors, ce faisant de nombreux créateurs et créatrices de contenus hésitent à prendre la parole », peut-on lire dans leur communiqué. « Aujourd’hui, une clarification est nécessaire : les seuls sponsors et les seuls abonnés que l’on peut perdre sont ceux qui tolèrent un pouvoir d’extrême droite. »

Antoine Daniel en 2016. Source: Wikimedia/Grégory Viénot

Les mobilisations du Stream Populaire

Une campagne de mobilisation est lancée pendant 10 jours, jusqu’au dernier vendredi avant le premier tour des élections législatives, le 28 juin 2024. Tous les streamers et toutes les streameuses sont invitées à signer et partager la pétition.

Le Stream Populaire organisera aussi un « marathon » de stream du vendredi 27 au soir au 28 juin (à l’image de certains événements comme le Z Event), avec des intervenantes et intervenants sur un stream principal et un appel à récolter un maximum de signatures.

Quelques signataires du Stream Populaire. Source : lestreampopulaire

Les jeunes influenceurs et influenceuses s’engagent

Au lendemain de la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, des voix s’étaient élevées pour reprocher leur prétendu silence aux influenceurs et influenceuses en ligne — leur opposant la jeunesse supposément plus engagée dans le Loft Story de 2002.

Pourtant, les créateurs et créatrices de contenu se sont rapidement mobilisés, de Lena Mahfouf à Lottie en passant par Arkunir. Squeezie, le youtubeur le plus influent de France, est entré dans la danse vendredi 14 juin en appelant à ne pas voter pour l’extrême droite.

Marie Turcan

[Note de la rédaction : l’idée du Stream Populaire a été impulsée par Cassim Montilla, journaliste de la rédaction de Frandroid, qui appartient au groupe Humanoid, dont fait partie Numerama.]

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !