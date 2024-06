Lecture Zen Résumer l'article

Des élections législatives anticipées vont avoir lieu en juin et juillet suite à la dissolution de l’Assemble nationale. La composition de l’organe législatif risque d’être fortement chamboulée.

Connaissez-vous le député de votre département ? Si vous n’avez aucune idée de qui vous représente à l’Assemblée nationale, c’est le moment de vous informer sur l’élu de votre circonscription, ou les candidats à sa succession anticipée. Les Français vont de nouveau choisir les membres de l’Assemblée nationale lors d’élections législatives qui se déroulent les 30 juin et 7 juillet prochains.

Après la dissolution de l’actuelle Assemblée nationale par Emmanuel Macron suite à la victoire de l’extrême droite aux élections européennes le 9 juin, le paysage politique devrait fondamentalement changer. L’occasion de vous rappeler les scores des dernières législatives dans votre circonscription en 2022 avant de repasser dans l’isoloir.

Le service public data.gouv.fr reprend les résultats de chaque territoire et les illustre à travers des cartes également disponible sur les sites de l’université de Strasbourg. Nous vous partageons les cartes des scores ci-dessous, mais il est possible de connaître tous les résultats dans le détail en cliquant sur chaque circonscription depuis cette page.

1ᵉʳ tour des élections législatives 2022

Les résultats par circonscriptions au premier tour des élections législatives en 2022. // Source : Data.gouv

2ᵉ tour des élections législatives 2022

Les résultats par circonscriptions du second tour des élections législatives en 2022. // Source : Data.gouv

En 2022, le parti Renaissance, le camp d’Emmanuel Macron, avait obtenu 250 sièges. À gauche, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) était parvenu à acquérir 150 sièges. À droite, on comptait 72 sièges dans la nouvelle Assemblée et à l’extrême droite, le Rassemblement nationale avait fait élire 88 députés. Beaucoup de choses auront changé en deux ans.

