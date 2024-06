Lecture Zen Résumer l'article

Il n’a suffi que d’un pseudonyme, révélé par le Monde, pour qu’une horde d’internautes se lance dans une chasse en ligne. L’objectif : retracer une grande partie des cheminements du jeune Jordan Bardella, une décennie avant sa candidature aux élections européennes de 2024.

« Les seules choses dont on parlait, c’était des jeux vidéo ou de ce qu’on avait fait dans la journée. » Dans l’article du Monde paru dimanche 2 juin 2024 en ligne, le meilleur ami de seconde de Jordan Bardella est formel : rien ne semblait destiner le garçon à la politique. Treize ans plus tard, il est la tête de liste du parti d’extrême droite Le Rassemblement national, donné vainqueur dans tous les sondages qui anticipent les élections européennes du 9 juin prochain.

Dans ce portrait du Monde, un pseudonyme apparait. Jordan9320. Dix caractères plutôt communs sur le web français. Depuis 24h, cette suite de lettres et de chiffres (une référence au code postal de sa ville) est devenue l’obsession d’un grand nombre d’internautes.

C’est avec ce faux-nez numérique que Jordan Bardella tentait, en 2012, de devenir youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo. Il passe alors son temps libre sur le jeu de tir Call of Duty et Pro Evolution Soccer. D’après le quotidien français, il est aussi actif sur le site jeuxvideo.com, un repaire de jeunes hommes, nombreux à se retrouver sur la partie « Bla-bla 18-25 ans », d’où ont émané plusieurs raids très violents de cyberharcèlement.

Dont acte, le web français n’en attendait pas moins pour se lancer dans une campagne d’OSINT (la recherche en ligne à base de sources ouvertes) effrénée. L’objectif : faire émerger les traces laissées par le jeune Jordan une décennie plus tôt.

Un membre de Jeuxvideo.com

Les premiers à se réjouir se surnomment eux-mêmes les « kheys », les membres du forum 18-25 de jeuxvideo.com.

jordan9320 a une activité non négligeable sur le site ; environ 1 000 messages publiés depuis son inscription en 2010. Il avait 15 ans. Il y parle quasiment uniquement de jeu vidéo, à l’exception de quelques diatribes politiques — des internautes font notamment remonter une vive critique d’un discours de Martine Aubry, sans qu’il soit possible d’en remonter clairement la trace.

« Bardella trainait sur les forums JVC au collège » : un sujet est ouvert sur le forum 18-25 de jeuxvideo.com une dizaine d’heures après la publication du Monde. En une journée, les internautes y ont débattu sur 178 pages. Les 3 500 messages publiés se résument, d’un côté, à des commentaires fiers de l’appartenance du candidat d’extrême droite à ce forum, de l’autre, à des moqueries sur les publications passées du jeune Jordan.

Capture d’un message posté le 3 juin 2024

Ces messages, toutefois, disparaissent. Alors qu’on pouvait en trouver des traces le 2 juin au matin, 24h plus tard, il semblerait que la modération du site se voit activée. « JVC en stress, qui cherche à faire disparaitre ses interventions sur le site », commente un internaute anonyme.

Numerama a constaté la disparition de certaines publications. S’agit-il d’une action directe de jeuxvideo.com, ou du propriétaire du compte qui ferait le ménage à posteriori ?

Fan de youtubeurs de jeux vidéo

« Tu t’es démarqué par tes nombreux conseils, tes tutos, ta stratégie, tu m’as beaucoup aidé, que soit sur le plan stratégie, déplacements, des classes. (…) T’as vraiment un grand impact, t’es quelqu’un de mature, qui a des choses à transmettre. » Dans sa vidéo, Jordan9320 ne tarit pas d’éloge envers MrLEV12, un youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, et plus particulièrement sur Call of Duty. Il faut dire qu’il s’agit du jeu de prédilection du jeune Bardella.

Dans sa chaîne YouTube principale, MrJordan9320, il parle surtout de gaming avec ses 3 000 abonnés — un score plutôt raisonnable, pour l’époque. Il faut dire que le youtubeur a une certaine patte : ses intros sont soignées, avec un montage faisant apparaitre le logo de la chaîne sur la chanson « One and Only » de Los ; et avec des angles travaillés. Call of Duty reste, de loin, le sujet qu’il aborde le plus, comme l’indique le titre de certaines des vidéos retrouvées : « Marre de MW3 – Suis-je le seul ? » ; « Nouvelle team GSO » ; « Je quitte la team FMNC » ; ou encore le plus râleur « QUE DES CAMPEURS !!! ».

Dans l’intro de ses vidéos, le logo de Jordan9320 apparait massivement. // Source : Capture d’écran Numerama

Aujourd’hui, il ne reste plus rien sur la page de la chaine MrJordan9320, mais certains internautes ont retrouvé la trace d’anciennes vidéos, qu’ils ont remises en ligne. Surtout, ils ont retrouvé d’autres vidéos, issues de sa chaîne secondaire : ActuCritiqueHD. Sur celle-ci, Jordan Bardella aborde des sujets plus sérieux, comme le salaire des youtubeurs.

Au début des années 2010, la question de l’argent touché par les vidéastes est un sujet bouillant, qui obnubile journalistes et internautes. Dans sa vidéo « Les salaires Youtube : levons enfin le voile », le jeune Jordan avait ainsi expliqué que les youtubeurs ne pouvaient pas dévoiler leur salaire, notamment à cause de certaines clauses de confidentialité dans leur contrat. La vidéo avait particulièrement bien marché, et attirait l’attention de plusieurs youtubeurs — parmi lesquels Gotaga, un des plus célèbres joueurs d’esport français.

Gotaga lui parle à plusieurs reprises sur X (ex-Twitter), et il explique avoir été « le premier à mettre un j’aime », et reconnait que Jordan Bardella dit « une certaine ‘vérité’ sur les youtubers en [se] basant sur des faits », même s’il lui reproche certains propos. Gotaga mentionne aussi ActuCritiqueHD dans une vidéo, retrouvée par des internautes. Dans un extrait republié sur X, on entend ainsi le joueur parler du futur président du Rassemblement National — un duo inattendu, qui ne manque pas de faire rire bon nombre d’internautes. Contactés, Gotaga et MrLEV12 n’avaient pas encore répondu à Numerama au moment de la publication de cet article.

Mdrrrr ce que j'ai trouvé

Gotaga qui répondait en 2012 à une vidéo de Jordan Bardella (ActuCritiqueHD) sur Diablox9 (Benoît) & MrLev12 (Karim)



La fin de l’aventure YouTube de Jordan Bardella n’est pas très claire. Selon plusieurs internautes, la chaine ActuCritiqueHD aurait été hackée en septembre 2012, et le pirate aurait supprimé les vidéos. Il aurait également piraté le compte Twitter d’ActuCritiqueHD, et publié un message d’insulte, avertissant Jordan Bardella de son geste.

Si plusieurs captures d’écran de ce message circulent, il est difficile d’en assurer la véracité. Numerama n’a pas réussi à retrouver sa trace : sur le compte Twitter d’ActuCritiqueHD, seuls quelques messages et retweet sont visibles, et aucun n’évoque un quelconque hack. Ce n’est pas la seule capture d’écran probablement fausse qui circule : selon un internaute, il existerait un compte Jordan9320 sur un célèbre site pornographique. Numerama n’a cependant pas réussi à le retrouver.

Une chose est sûre : sur son compte X lié à sa chaine YouTube principale, Jordan9320, un message a été publié dans la nuit du 3 juin 2024, en réaction à l’article du Monde. « Je ne fais plus de vidéos sur YouTube, je m’intéresse à la politique désormais », indique le message, comme un immense pied de nez à tous les détectives en herbe fouillant internet à la recherche d’une confirmation que Jordan9320 est bien Jordan Bardella.

Preuve que le sujet intéresse : depuis les révélations du Monde, quelques centaines d’internautes sont allés s’abonner à la chaîne MrJordan9320, comme on peut le voir sur le site d’analyse SocialBlade. Pas sûr que l’on y trouve de nouveaux contenus de sitôt.

Les statistiques de la chaine youtube MrJordan9320 sont en hausse.

