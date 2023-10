Les habitants en Loire-Atlantique reçoivent ce 12 octobre un SMS en apparence alarmant, au sujet d’un évènement climatique. Il ne s’agit que d’un test pour éprouver le dispositif d’alerte aux personnes FR-Alert.

C’est une alerte rouge, mais c’est pour de faux. Ce 12 octobre 2023, des centaines de milliers de Françaises et de Français reçoivent actuellement un SMS inhabituel sur leur téléphone. Un message d’alerte relatif à un évènement climatique grave se déroulant dans l’Hexagone, mais fictif. Il s’agit, en effet, d’un exercice visant à tester le système FR-Alert.

Un test limité à un département

Tout le monde n’est pas concerné. Il ne s’agit pas d’un test de portée nationale, mais d’un exercice circonscrit au département de Loire-Atlantique (44), de 10 et 11 heures du matin. Les personnes qui reçoivent le message n’ont rien à faire, sinon de continuer leurs activités. Le 9 octobre, le préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique avait annoncé ce test sur X (ex-Twitter).

L’essai a été confirmé dans la matinée du 12.

Source : Ulrich Rozier

Afin de ne pas susciter d’inquiétude dans la population, la préfecture avait choisi communiquer en amont pour prévenir de l’imminence du test. Il est donc prévu une mention explicite, dans le SMS, pour souligner le caractère factice de l’évènement climatique. Une précision cruciale, vu le nombre d’individus potentiellement concernés.

Il est à noter que la propagation du message d’alerte va sans doute déborder un peu sur les départements limitrophes. Ce message étant diffusé par les antennes relais dispatchés sur tout le territoire, la portée de leurs ondes est susceptible de dépasser les limites administratives du département. Le Maine-et-Loire, la Vendée, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine sont concernés.

Ce n’est pas le premier test ponctuel du dispositif FR-Alert à être mené. Plus tôt en 2023, une notification d’alerte a été envoyée fin février, dans le cadre d’un test technique au niveau national. Là encore, le message précisait bien qu’il ne s’agissait que d’un exercice. Il a été activé pour la première fois, en conditions réelles, pendant l’été, lors d’un épisode orageux.

L’avantage de FR-Alert repose sur une diffusion cellulaire qui ne nécessite pas de recourir à une application particulière pour être informée de la situation. Au début, le système n’était compatible qu’avec les téléphones 4G et 5G, offrant une couverture de 87 % de la population. Il a depuis été étendu à la 2G et 3G, ce qui permet de toucher 95 % des Français et des Françaises.

