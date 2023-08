La famille de la rappeuse et star d’Internet Claire Eileen Qi Hope, plus connue sous le nom de scène de Lil Tay, a annoncé sa mort sur Instagram le 9 août dernier. Les circonstances de son décès restent floues.

Elle s’était fait connaitre sur le web à l’âge de 9 ans, en postant des photos d’influenceuse hip-hop au train de vie ostentatoire sur son compte Instagram, et des morceaux de rap au langage cru sur YouTube. La jeune Canadienne Lil Tay a été reportée comme décédée par son entourage, à seulement 14 ans.

La jeune Claire Hope s’était fait connaître sur les réseaux sociaux. // Source : Instagram de Lil Tay

La famille de Lil Tay a annoncé son décès sur Instagram

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre Claire bien-aimée. Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Cette issue était totalement inattendue et nous a tous laissés en état de choc », a écrit la famille sur le réseau social. Dans le post, il est aussi précisé que son frère est, lui aussi, décédé.

Les circonstances de la mort de l’adolescente, et de son frère, n’ont pas été mentionnées. Selon ce même post, une enquête serait en cours. « Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée alors que nous pleurons cette immense perte », a ajouté la famille de Lil Tay.

L’entourage de Lil Tay a posté ce message annonçant sa mort, le mercredi 9 août. // Source : Instagram de Lil Tay.

Des inquiétudes qui ne sont pas nouvelles

En commentaires de cette publication Instagram, de nombreux internautes s’interrogent sur ce qu’il s’est passé et sur l’implication de l’entourage de Lil Tay dans sa mort, certains allant même jusqu’à soupçonner qu’elle ait été assassinée. Sur son compte YouTube, en description, il est par exemple écrit « help me ». Et ce n’est pas la première fois que la situation de la star d’Internet aux 3,4 millions d’abonnés sur Instagram inquiète ses fans.

Lil Tay n’a en effet rien posté sur son Instagram depuis une publication du 19 juin 2018, où elle rendait hommage au rappeur XXXTentation, assassiné un jour plus tôt. À cette même période, les médias américains s’inquiétaient déjà de sa disparition soudaine des réseaux sociaux, qui avaient pourtant fait sa célébrité. Plusieurs de ses comptes avaient alors été vidés.

En 2018, la jeune star s’est retrouvée dans une bataille judiciaire entre ses deux parents pour savoir qui en aurait la garde, comme elle l’a expliqué dans une interview donnée aux côtés de sa mère au Daily Beast en 2019. En 2021, le frère de Tay, Jason Tian, avait même ouvert une cagnotte en ligne pour selon lui, payer les frais de justice de Tay au tribunal, contre son père, qui serait abusif physiquement et mentalement, et utiliserait l’argent de sa fille pour son enrichissement personnel.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, ont réagi en exprimant leur tristesse et souhaitant à la rappeuse de 14 ans de reposer en paix.

Je viens tout juste d'apprendre la mort de Lil Tay, la (toute petite) rappeuse qui clashait des gens sur Vine



C'était déjà difficile pour elle dès sa montée de popularité à cause de son contenu et des dramas autour d'elle, mais sa vie se termine brusquement



RIP pic.twitter.com/ZjGS5prCdB — ELC | Amiin (@AmiinAmarante) August 10, 2023

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.