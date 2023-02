Ingénieur en génie civil dans une vie précédente, Julien Goletto a vu son quotidien changer. En 2021, il donne un tournant radical à sa carrière et décide de se former comme développeur full stack. 8 mois plus tard, il nous raconte son parcours.

Entre 2021 et 2022, la demande de développeurs a presque doublé, passant de 23 à 39 % selon une étude de CodinGame. Une chance pour Julien Goletto, ancien ingénieur qui, le temps d’un semestre, est redevenu étudiant pour se former aux différents langages web dans une école spécialisée. Aujourd’hui, avec un titre professionnel en poche, le jeune développeur part dans sa nouvelle vie pro. Il nous raconte son parcours au sein de l’école O’clock,

Se former sans rien débourser (ou presque)

La pandémie a remis en question beaucoup de vocations et certains, à l’instar de Julien Goletto, développeur full stack, y ont vu l’opportunité de transformer une passion en travail. « Je viens du génie civil dans le domaine des barrages, mais le dev’ m’a toujours intéressé. »

Ce sont les confinements successifs qui lui font alors comprendre qu’il souhaite aller plus loin et transformer sa passion en véritable métier. « J’avais réfléchi à ce cursus et je savais que la demande était forte dans ce domaine professionnel », précise le jeune homme.

Devenir développeur se fait en plusieurs étapes. // Source : O’clock

Julien, désireux d’aller plus loin, se positionne pour bénéficier du dispositif démissionnaires. Il permet aux salariés en CDI d’avoir le droit au chômage lorsqu’ils démissionnent, s’ils ont un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation.

Après avoir effectué plusieurs recherches sur des organismes de formation spécialisés qui proposaient des cursus pour devenir développeur full stack, le choix de Julien se porte sur O’clock. « Ce qui a fait pencher la balance, c’est que contrairement aux autres, la formation était plutôt longue et bien encadrée », explique Julien Goletto. Elle est en plus éligible au CPF et lui a donc été partiellement financée par les fonds accumulés sur son compte professionnel de formation.

« Heureusement, j’étais très bien accompagné par un Référent Admission par O’clock pour étudier toutes mes options de financement », précise Julien Goletto.

« On évolue dans une vraie salle de classe, mais en distanciel »

Pour assurer une vraie rigueur et un bon suivi des cours, O’clock propose une formation en téléprésentiel rigoureuse et surtout un encadrement extrêmement complet. « Dans la salle de classe virtuelle, on pouvait interpeller les professeurs, et lorsque l’on devait faire des exercices de notre côté, il était possible de solliciter les intervenants via un Slack dédié à notre promo », se rappelle Julien.

Les salles de classe permettent d’interagir avec le formateur. // Source : O’clock

Les journées sont également bien structurées. De 9h à 15h, les élèves bénéficient d’un cours magistral. Durant les deux dernières heures de cours, ils se retrouvent en exercices pratiques pour consolider les notions abordées dans la journée.

En six mois, l’apprenant a ainsi le temps d’aborder les principaux langages comme le HTML, le CSS, le PHP, JavaScript, React ou encore WordPress.

Obtenir un précieux sésame : le titre professionnel

L’autre force d’O’clock est de proposer une formation complète sur six mois avec un parcours global, et une spécialisation sur deux mois, à choisir entre React, Symfony ou API et Data. Pour les plus motivés, il est par ailleurs possible de suivre les deux. « Je voulais sortir avec le plus de connaissances possible, alors j’ai choisi de suivre la spécialisation React, et API et Data en deux mois supplémentaires », explique Julien.

Au terme de la formation, les apprenants ont les connaissances pour prétendre au Titre Professionnel. // Source : O’clock.

Des connaissances solides acquises avec O’clock qui lui ont permis d’obtenir son Titre professionnel Développeur web et web mobile, une certification reconnue, pour intégrer une entreprise avec un diplôme d’État en poche. « La formation d’O’clock m’a vraiment donné toutes les bases nécessaires pour passer sereinement le titre professionnel… que j’ai obtenu en décembre dernier », indique Julien avec un sourire.

Une réussite, que le centre de formation peut se targuer de rendre possible pour en moyenne 70 % de ses apprenants, rapidement lancés sur le marché du travail après avoir achevé leur cursus, qu’il soit court ou long.

En six mois, la majorité des élèves prennent un poste dans leur domaine de formation. // Source : O’clock.

Puisque c’est aussi ça, la grande force d’O’clock. Proposer des formations dans le domaine du développement web à la fois complètes et professionnalisantes qui permettent à une majorité d’élèves de se lancer dans leur nouveau métier dans les meilleurs délais. « J’ai obtenu mon Titre en décembre. Actuellement, je suis encore en recherche de poste, mais je suis un peu exigeant, je veux intégrer une entreprise avec laquelle je matche vraiment », précise Julien. « J’ai le sentiment d’avoir fait le bon choix avec cette formation », conclut-il.

O’clock s’adresse à tous les profils qui souhaitent entamer une reconversion professionnelle dans les métiers du web. L’école propose un véritable accompagnement personnalisé, de l’inscription jusqu’au premier emploi après l’obtention du diplôme. Financement de la formation, aide à la recherche d’emploi… tout y passe pour vous donner toutes les chances de réussite.

Les inscriptions sont d’ailleurs ouvertes et vous proposent un petit examen d’entrée pour évaluer vos connaissances et vos besoins. De quoi changer de vie, bien encadré.

