Lecture Zen Résumer l'article

Une cyberattaque au Maroc a exposé les données personnelles de plus deux millions de citoyens. L’opération a été revendiquée par un groupe de hackers jusqu’alors inconnu, qui affirme agir au nom de l’Algérie.

Depuis une semaine, une cyberattaque occupe le devant de la scène médiatique au Maroc. La Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc (CNSS) a été la cible d’un important piratage, ayant entraîné la fuite de données personnelles sensibles de près de deux millions de citoyens. La fuite, révélée sur un forum de hackers, a exposé des numéros de cartes d’identité, des numéros de téléphone, des coordonnées bancaires ou encore des listing des employés de plusieurs grandes sociétés.

Lors d’un point de presse tenu le jeudi 10 avril, le porte-parole du gouvernement a qualifié de « criminelle » cette cyberattaque « au timing suspect ». « Ces attaques sont, sans nul doute, une tentative de nuire aux percées diplomatiques successives du Royaume relatives à la cause nationale », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elles sont « instiguées par des parties hostiles ».

Un groupe de hackers a, en effet, cherché à mettre le feu aux poudres entre le Maroc et l’Algérie.

Qui sont les hackers derrière la cyberattaque au Maroc

Profitez pleinement de votre vie numérique ! Avec Bitdefender, votre vie numérique est entre de bonnes mains. Restez à l’abri des escroqueries, des virus et des ransomwares grâce à ses solutions innovantes et discrètes.

Le 8 avril 2025, un pirate inconnu jusqu’alors a publié sur un forum de hackers, un message revendiquant la responsabilité de l’attaque contre la CNSS. Le même jour, la chaîne Telegram associée au groupe, JabarootDZ, a commencé à diffuser des fichiers volés — plus de 54 000 documents contenant des noms, numéros de carte d’identité, affiliations professionnelles, adresses e-mail, numéros de téléphone et coordonnées bancaires. Certains fichiers remontaient à novembre 2024.

La revendication de cyberattaque sur un forum. // Source : Numerama

Point important : Le collectif JabarootDZ prétend sur sa chaîne Telegram être un collectif nationaliste algérien, une déclaration aussitôt reprise par les médias marocains. Dans les messages publiés par Jabaroot, le groupe affirme que l’attaque contre la CNSS est en représailles à un piratage antérieur du compte Twitter de l’Agence de presse algérienne (APS), attribué à des hackers pro-marocains.

Bien peu de choses sont connues sur les individus derrière le pseudonyme Jabaroot. Des recherches en sources ouvertes menées par l’équipe Hack4Living ont permis d’identifier un utilisateur nommé « 3N16M4 » comme ayant initialement partagé certains fichiers depuis un compte personnel.

L’analyse laisse penser que la personne derrière Jabaroot pourrait être un ingénieur en informatique basé en Allemagne, d’origine tunisienne, selon un profil Telegram associé.

Des tensions politiques entre le Maroc et l’Algérie

Selon la société de cybersécurité CybelAngel, les pirates auraient exploité une faille encore non identifiée, probablement de type zero-day ou impliquant un logiciel tiers utilisant des systèmes Oracle.

Cette cyberattaque survient dans un contexte diplomatique déjà explosif. Depuis août 2021, les relations entre le Maroc et l’Algérie sont rompues, marquées par des tensions croissantes, la fermeture de l’espace aérien, l’interruption des flux de gaz, et l’imposition de visas. Le dossier du Sahara occidental, revendiqué par le Maroc mais soutenu par l’Algérie en faveur du mouvement indépendantiste Front Polisario, reste au cœur du conflit.

Si l’origine exacte du groupe reste encore incertaine, son action témoigne de la montée en puissance du cyberactivisme dans des contextes de rivalités nationales, où les lignes entre actions indépendantes et stratégies d’État deviennent de plus en plus floues.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama