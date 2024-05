Lecture Zen Résumer l'article

Dropbox a subi une intrusion dans ses systèmes, entraînant l’exposition de données sensibles telles que les mots de passe des utilisateurs de son option « Dropbox Sign ».

Le service de stockage en ligne Dropbox a été victime d’une cyberattaque. Dans une déclaration aux autorités américaines, publiée le 1er mai 2024, l’entreprise signale avoir subi un piratage informatique, indiquant que les hackers ont eu accès à des informations sensibles telles que des mots de passe.

L’infiltration dans le réseau concerne d’abord la branche Dropbox Sign, une option qui permet aux utilisateurs de signer numériquement des documents. Les hackers ont eu accès aux informations relatives à tous les utilisateurs de Dropbox Sign, y compris les paramètres de compte, les noms et les adresses e-mail. Pour certains clients, des numéros de téléphone, des mots de passe hachés et des informations d’authentification ont également été exposées. Ceux qui ont reçu ou signé un document via Dropbox Sign – mais qui n’ont jamais créé de compte – sont aussi concernés par cette cyberattaque. Près de 15 millions de personnes ont souscrit aux options payantes de Dropbox.

Un compte Dropbox Sign permet de signer numériquement un document. // Source : Dropbox

Changez vos mots de passe Dropbox

L’infiltration aurait été détectée le 24 avril. « L’acteur a compromis un compte de service non humain qui faisait partie de l’infrastructure de Sign, utilisé pour exécuter des services automatisés », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Dropbox va contacter tous les utilisateurs concernés et devrait prendre des mesures spécifiques. Pour aider à protéger les données des clients, Dropbox a déclaré que son équipe de sécurité a :

Réinitialisé tous les mots de passe des utilisateurs,

Déconnecté les utilisateurs de tous les appareils connectés à Dropbox Sign,

Modifié tous les jetons de connexion.

Par principe, on vous recommande de modifier vos mots de passe si vous avez utilisé Dropbox Sign par le passé.

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Comparateur VPN — Notre sélection des meilleurs VPN en 2024 Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.