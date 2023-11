Le comité d’organisation des Jeux Olympiques a fait appel au groupe Thalès pour l’intégration de solution de sécurité pour les JO. Si les technologies fournies ne sont pas communiquées, le groupe industriel dispose de plateforme intelligente déjà déployée dans d’autres agglomérations.

Seize millions de touristes sont attendus à Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 avait déclaré Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris, au micro de France Bleu. Beaucoup se demandent quels moyens seront déployés par les autorités et la mairie pour éviter les débordements lors d’un tel évènement ? Si aucune solution technologique n’a été communiquée, l’AEF rapporte que le groupe Thales a remporté un marché pour l’intégration d’équipements de vidéosurveillance, de détection des intrusions et d’hypervision.

Le géant de la défense et la sécurité ne donne aucune informations sur les solutions fournies au comité d’organisation des jeux olympiques de 2024.

Thales dispose néanmoins de technologies déjà déployées dans de grandes villes (Dubaï, Mexico) ou lors de grands évènements (Pèlerinage de la Mecque) pour alerter les autorités. Le groupe nous a présenté la « Smart Digital Platform », un tableau de bord, pour collecter et évaluer différents types de données (vidéos, compteurs, sons, textes…) à partir de milliers de sources : caméras, capteurs, appareils connectés, réseaux sociaux, données open source etc.

Un quadrillage des zones polluées dans Paris. // Source : Thales

Concrètement, les opérateurs ont accès à un vaste plan en 3D d’une ville ou d’un site, qui offrent une multitude d’informations en temps réel. Le flux routier, les mouvements de foules ou le niveau de pollution sont autant d’infos fournies par le logiciel, mais la sécurité reste naturellement le premier enjeu. Une agression sera par exemple signalée aux agents, qui pourront visionner les caméras de surveillance pour contrôler la situation et alerter les forces de l’ordre.

Des solutions de sécurité déjà adoptées au Moyen-Orient

Un drone qui survolerait illégalement la ville est repéré et suivi par le logiciel. L’IA tentera d’anticiper son niveau de menace et déterminer sa trajectoire pour planifier son interception. Le ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré que « 20 drones malveillants » ont été neutralisés durant la Coupe du Monde de rugby, sans préciser la menace que représentaient ces appareils.

Un drone détecté et signalé aux agents. // Source : Thales

Si les autorités l’acceptent, la plateforme peut avoir accès aux vidéos des drones de surveillance ou des « body cam » des forces de l’ordre.

L’agglomération de Dubaï aux Émirats-Arabes-Unis utilise la Smart Digital Platform depuis 2019. La ville s’en sert entre autres pour gérer son trafic routier et les transports en commun. La Mecque et notamment le grand pèlerinage musulman est également sous le contrôle de la solution de Thalès. L’Arabie Saoudite a aussi adopté la plateforme pour le site archéologique et touristique d’Al-Ula dans le désert. Les enjeux risquent d’être néanmoins plus importants pour un évènement comme les jeux olympiques.

