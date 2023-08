Une cyberattaque a touché un prestataire informatique de Pôle emploi. Les données de près de 10 millions de personnes ont été exfiltrées.

Pôle emploi a subi une fuite de données personnelles en fin de semaine dernière. L’agence publique a publié un communiqué sur son site ce 23 août indiquant que « Les nom et prénom, le statut actuel ou ancien de demandeur d’emploi ainsi que le numéro de sécurité sociale de demandeurs d’emploi pourraient être concernés ». Les adresses mail, numéros de téléphone, mots de passe et coordonnées bancaires n’ont pas été exfiltrées par les hackers. Selon nos confrères du Parisien, ce sont plus de 10 millions de personnes inscrites auprès de l’établissement public qui seraient concernées.

Contacté par Numerama, Pôle emploi précise que l’origine de la fuite serait liée à un acte de cybermalveillance contre « Majorel, l’un des prestataires en charge du marché relatif à la numérisation et au traitement des documents entrants des demandeurs d’emploi ». L’entreprise se définit comme un acteur majeur de la digitalisation des relations clients.

La méthode d’exfiltration des données n’est pas encore connue. Les investigations sont en cours. L’hypothèse d’un ransomware ne peut être confirmée également, « à notre connaissance, aucune demande de rançon n’a été demandée » ajoute Pôle emploi.

Les données sont régulièrement revendues sur des forums de hackers ou utilisées pour des usurpations d’identités. // Source : Numerama

Comment savoir si on est touchés par la cyberattaque ?

Pôle emploi déclare « qu’il n’y a aucun risque sur l’indemnisation et l’accompagnement proposé par Pôle emploi ». L’agence va prendre contact individuellement avec chaque personne concernée, par mail « dans les meilleurs délais ».

D’autres mesures ont été prises, telle que des pop-ups de prévention sur l’espace personnel sur le site et l’appli, ainsi qu’une file dédiée au 3949. Néanmoins, Pôle emploi conseille les demandeurs d’emploi de rester vigilants face à tout type de démarche ou proposition qui pourrait paraître frauduleuse.

